No se debe postular: Así puedes saber si tienes el Bono de Protección que se paga mensual

El Bono de Protección (Bono Dueña de Casa) es un beneficio no postulable y dirigido a las familias y personas que sean usuarias del Subsistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades para facilitar la participación a los programas de Chile Seguridades y Oportunidades, además de contribuir a la economía familiar por un periodo de 24 meses.

Así puedes saber si tienes el Bono de Protección

Cabe consignar que no existe de momento una plataforma web para conocer con el RUT o fecha de nacimiento si tienes o no el Bono de Protección. El beneficio no requiere de postulación y el único requisito que exige el beneficio es que, la mujer que opta al Bono Protección, debe haber aceptado la invitación a participar en uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

¿Cuál es el monto?

El Bono de Protección se paga durante un periodo consecutivo de 24 meses y los montos serán variables con el paso de los meses en que se reciba el aporte económico, estos son:

Los primeros 6 meses , el bono asciende a $21.823.

, el bono asciende a Desde el mes 7 al mes 12 : $16.608.

: Desde el mes 13 al mes 18 : $11.419.

: Desde el mes 19 al 24: $16.828 . (valor corresponde a monto SUF).

¿Dónde se puede cobrar?

Cada persona o familia participante de Chile Seguridades y Oportunidades elegirá la modalidad de pago para cobrar el Bono de Protección, estos son:

: Se recibirá el pago mediante un depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador de la familia, o bien, a través de la CuentaRUT. En caso de no contar con una el Ministerio de Desarrollo Social y Familia abrirá una sin costo para el usuario y bajo esta modalidad de aplicará un subsidio equivalente a $700 pesos mensuales para realizar al menos dos giros mensuales y emitir su cartola bancaria. Pago presencial: Podrás elegir un pago presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en sucursales de BancoEstado más cercano al domicilio. El usuario debe acudir con su cédula de identidad al momento de realizar este cobro.