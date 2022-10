Rishi Sunak, ex ministro de Economía de Boris Jonhson, es el flamante líder del Partido Conservador y reemplazará a Liz Truss, quien estuvo 44 días al mando.

Casi con seguridad, el corto paso de Liz Truss como Primera Ministra del Reino Unido termine siendo una serie de las plataformas de streaming. El 6 de septiembre, la lideresa del Partido Conservador llegó a Downing Street para reemplazar a Boris Johnson. Pero su permanencia en el poder fue breve debido a su controversial y criticado manejo político y económico. La renuncia de la ministra del Interior y la pérdida del apoyo de los legisladores de su partido obligaron a su salida.

Así, el 20 de octubre, apenas 44 días después de asumir, Truss presentó su renuncia.

Hoy ya tiene sucesor. Se trata del ex ministro de Economía, Rishi Sunak, según anunció Graham Brady, presidente del Comité 1922, que agrupa a los diputados "tories" sin cartera.

Sunak fue el único candidato al cargo, tras la retirada de su rival Penny Mordaunt, y el anuncio de Boris Johnson, quien el domingo confirmó que no postularía al apetecido cargo.

En su cuenta de Twitter, Sunak reconoció que el Reino Unido enfrenta una "profunda crisis económica", cuando presentó su candidatura para liderar el partido. Agregó que "la elección que haga ahora nuestro partido decidirá si la próxima generación de británicos tendrá más oportunidades que la última. Es por ello que me presento para ser su próximo primer ministro y líder del Partido Conservador".

Sunak asumiría este martes el cargo de primer ministro, luego de una audiencia con el jefe del Estado británico, el flamante rey Carlos III, quien tomó el cargo luego de la muerte de la reina Isabel II.