El regreso a clases presenciales de miles de estudiantes del país se ha visto envuelto en diversas polémicas, tras haber estado suspendida la asistencia a las aulas por un periodo de dos años debido a la pandemia del Covid-19, la cual se mantiene hasta la actualidad.

Una de las situaciones que ha tenido que enfrentar el nuevo Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, es la protesta que realizaron estudiantes secundarias durante la reciente semana frente al Liceo Lastarria, ya que se descubrió que los alumnos pertenecientes al establecimiento educacional mantenian conversaciones en un chat grupal, donde planeaban agresiones sexuales y se compartían fotografías íntimas de las escolares sin consentimiento.

Ante esta situación, el ministro Ávila asegura que estamos ante un problema educacional y es muy importante que se comience a implementar en Chile un sistema educacional que no sea sexista “Lo que sucede con las mujeres no es solo un problema puntual, sino un problema más amplio y de carácter formativo. No podemos perder el foco. Necesitamos un sistema educativo no sexista”

“En los últimos 30 años no hemos tenido avance en esta materia. Lo que hemos visto en Providencia y otras comunas del país así lo grafica. Por lo mismo hay que promover una educación sexual integral” agregó posteriormente el ministro.

Junto con ello, la autoridad educacional quiso referise a la jornada escolar completa y si deseas conocer más detalles, a continuación te lo contamos.

¿Qué dijo el Ministro de Educación en relación a la jornada escolar completa?

El ministro Marco Antonio Ávila anunció que durante la jornada de mañana realizará un punto de prensa para comunicar acerca de la extensión de la jornada escolar completa, haciendo ciertos adelantos del punto a tratar “replantear la jornada completa, pero con extensión para otros tipos de actividades... Tenemos que tener un cambio en el paradigma educativo”.