En este momento son 7 los proyectos del Quinto Retiro que se encuentran esperando una pronta legislación en el Congreso, los cuales han sido presentados por los distintos parlamentarios que buscan que se apruebe para que las personas puedan sobrellevar las deficiencias económicas que ha producido la pandemia del Covid-19.

Pero el poder ejecutivo está en completo desacuerdo en que se realice nuevamente un retiro de los fondos previsionales, ya que no sería positivo para la ciudadanía y así lo afirmó recientemente el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson “No queremos que los trabajadores paguen las crisis con sus propios recursos y, por lo mismo, haremos un esfuerzo fiscal para aquellos sectores que aún no logran volver a los ingresos que tenían antes de la pandemia".

Y con el objetivo de frenar la posibilidad de un Quinto Retiro, el Gobierno de Gabriel Boric implementará un nuevo Plan de Activación Económica, el cual estará encabezado por el Ministerio de Hacienda, Mario Marcel, se espera que sea presentado durante esta semana.

El nuevo plan económico tendrá un costo de 3.500 millones de dólares y estará focalizado en evitar alzas en alimentos, combustible y en la tarifa del transporte público, bajar los niveles de desempleabilidad creando 350 mil puestos de trabajo y un aumento en el sueldo mínimo el que ascendería a $400.000 a fin de año y a las pymes se les entregará apoyo económico.

Y durante el pasado lunes se le consultó a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo acerca del Plan de Activación Económica y como aquí en Redgol siempre te contamos todos los detalles, a continuación te dejamos sus dichos.

¿Qué dijo Camila Vallejo sobre nuevos bonos del Gobierno?

Como mencionamos anteriormente, se le preguntó a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo acerca de la implementación del Plan de Activación Económica y si era un freno para los proyectos del Quinto Retiro.

La vocera no se quiso ver envuelta en polémicas y contestó "No voy a hablar por los parlamentarios, no me corresponde". Posteriomente, Vallejo agregó que este plan económico es una medida completamente independiente de la legislación que realice el Congreso en materia de un Quinto Retiro.

Más tarde, la Ministra Secretaria General de Gobierno detalló en relación al propósito del plan económico "Lo hemos señalado, tenemos una recuperación en empleo, pero que es parcial, porque todavía tenemos sectores que han quedado atrás, en la posibilidad de tener un empleo, con un salario, con cierto grado de estabilidad"

Luego indicó que el plan busca la "generación de empleo, particularmente en mujeres, ayuda y apoyo económico", y que también tienen propuestas en cuanto al "sobreendeudamiento, Pymes y reactivación en materia de inversión, con algunas incorporaciones que se van a hacer a propósito de las observaciones que tuvimos en este encuentro de trabajo y colaboración legislativa".