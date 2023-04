A pocos días de asumir como nuevo ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde sumó su primer encontrón con un parlamentario. El problema ocurrió con el senador de Evópoli, Felipe Kast, en la Comisión de Seguridad Pública cuando se discutía el proyecto que castiga con penas privativas de libertad el delito de usurpación.

¿Qué le dijo Álvaro Elizalde a Felipe Kast?

La discusión ocurrió cuando Kast llamó a votar una indicación, pese a que Elizalde quería seguir argumentando. Ante ello, el senador llamó al ministro a conocer y respetar el reglamento de la Corporación. "Deje de repetir los argumentos que ya dijo", porque "ya los ha dicho tres veces", le manifestó el presidente de la Comisión.

Ante ello, Elizalde le contestó "entiendo la ansiedad, pero el senador Insulza pudo no haberle dado unanimidad para la extensión de la..."

"No necesitamos unanimidad", interrumpió Kast, "con tres podemos extenderla (...) infórmese del reglamento ministro (...) está repitiendo los argumentos tres veces", agregó.

En el momento en que se iba a votar se escucha que el ministro le hace un comentario a la asesora de la Segpres a su lado, la abogada de la División Jurídica de Elisabeth Matthei en el que dice "es un bruto", dejando por error el micrófono abierto.

La respuesta de Kast a Elizalde

Al escuchar la ofensa, el senador de Evópoli preguntó "¿Me dijo que era un bruto?, a lo que el ministro Segpres responde "sí, ¿cómo no va a poder conversar?", le dice molesto.

"Cómo se le ocurre faltar el respeto. Yo no le he faltado el respeto a usted”, le responde Kast a Elizalde. "(...) cuando usted reitera su argumento tres veces con un ánimo completo de dilatar y soberbio, a mí no me parece. Ministro, usted era colega nuestro, le pido que respete el reglamento", finalizó el senador.

Tras la sesión el senador Kast manifestó que la autoridad de Segpres “se salió de sus casillas”.

Mientras que el ministro Elizalde le bajó el perfil y se limitó a decir: “Usé una expresión coloquial".

Revisa el momento de la discusión a continuación