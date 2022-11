Durante horas de la noche de este martes, el senador Felipe Kast (Evópoli) se refirió a un video difundido mediante redes sociales, donde se le ve con una modelo trans arriba de un automóvil. El parlamentario reconoció que sí se trata de él y enfatizó que actualmente se encuentra separado.

Durante el fin de semana se volvió viral un video donde se aprecia al senador opositor en compañía de una modelo –se trataría de una mujer trans– arriba de un automóvil, mientras el parlamentario conduce el vehículo.

Pese a que el material se difundió desde el fin de semana, recién en la tarde de ayer martes el parlamentario emitió un comunicado respecto al suceso, donde aclaró que, en primera instancia, prefirió no referirse al material.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Twitter, Kast aseguró que entrega el comunicado debido a los comentarios ofensivos que recibió en redes sociales desde el fin de semana recién pasado.

“Debo reconocer que en un comienzo no pensé que era necesario hacer algún tipo de declaración, sobre este video que se ha viralizado. Básicamente porque encontraba que no había nada en él que lo ameritaba. Pero luego del nivel de comentarios que he leído en las redes sociales, me pareció relevante compartir con ustedes esta reflexión”, aseguró el legislador.

Tras ello, el parlamentario enfatizó que actualmente se encuentra separado de su esposa Emelia Puga, con quien lleva 18 años de matrimonio. Junto con ello, recalcó que lleva varios días recibiendo una serie de comentarios ofensivos y discriminatorios.

“Son personas que han emitido comentarios llenos de prejuicios y acusaciones hacia la mujer que me acompaña en el auto, cuestionando incluso su sexualidad. Esto me parece extremadamente violento en los tiempos que corren y no deja de sorprender que los mismos que festinan y hacen acusaciones en esta dirección, son aquellos que en sus perfiles en las redes sociales se autodefinen como defensores de las mujeres y de la diversidad sexual”, sostuvo el representante de La Araucanía.

Para Kast, la difusión y viralización del video ha significado un episodio lleno de “prejuicios y discriminación”, criticando el que se hay personas que han tratado de sacar un “provecho político” de lo ocurrido.

“Es especialmente doloroso ver que algunos buscando sacar un pequeño provecho político no respetan códigos y no les importa el daño que puedan generar, he decidido hacer esta declaración para poner atención un lamentable episodio de prejuicios y discriminación”, concluye Felipe Kast.