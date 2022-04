El proyecto que buscaba declarar feriado este lunes 2 de mayo, no logró prosperar. A continuación, te contamos en detalle qué fue lo que sucedió.

El pasado miércoles, 20 de abril, el diputado de Osorno, Puerto Varas y Frutilar, Héctor Barría (DC), confirmó que el proyecto de ley para convertir el lunes 2 de mayo en feriado laboral se había derrumbado, ya que no alcanzaría a aprobarse antes de esa fecha, principalmente por un desconocimiento de los tiempos legislativos.

El proyecto fue propuesto por el diputado a comienzos de esta semana, con la idea de que los trabajadores y trabajadoras de Chile pudiesen descansar correctamente el Día del Trabajador, ya que este cae domingo y no un día hábil laboral.

“El 1 de mayo cae domingo, donde se cumple con la tradición de realizar actos de conmemoración, pero el descanso no cumple efecto porque es día domingo. Por eso nos atrevemos a plantear esta propuesta, que busca que el 2 de mayo se declare feriado para que el Día del Trabajo no pase desapercibido”, explicó Barría.

El parlamentario también agregó que la intención que tenía con esta iniciativa era ayudar al mundo trabajador, además de implementar un impacto positivo en el mundo del turismo al tratarse de un fin de semana largo.



A continuación, te contaremos por qué el proyecto no fue aprobado.

¿Por qué no se aprobó la iniciativa?

El proyecto de ley no se pudo aprobar ya que la semana que viene los parlamentarios estarán en sus días distrital. Es decir, que no hay trabajo legislativo y, por ende, el proyecto no alcanzará a ser discutido en el Congreso.

Ante esto, el diputado demócrata cristiano confesó que “pagó el noviciado” por desconocer los tiempos legislativos.