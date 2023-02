ChatGPT es un chatbot que ha dado mucho de que hablar tras su sorprendente capacidad de responder a preguntas de las personas como si estuviésemos interactuando con otro par, sin embargo no ha estado exenta a polémicas y del cuál la empresa de uno de los buscadores más importantes de internet, Google, se encontraría trabajando en un nuevo chat virtual que buscaría destronarlo por completo

Bard: Un chat con respuestas frescas y de alta calidad

Google lanzó un nuevo chat creado por la Inteligencia Artificial (IA) para competir con Microsoft (ChatGPT) y ya se encontraría siendo pulido por “personas de confianza”.

Así lo aclaró Sundar Pichai, máximo ejecutivo de Google y Alphabet a través de su blog corporativo, quien por lo demás declaró que Bard fue creado “para proveer respuestas frescas y de alta calidad”.

¿Qué podrá hacer Bard?

Pichai explica que el robot chat serviría para que un niño de nueve años entienda el supertelescopio James Webb, o bien, para que conozca más acerca de los mejores goleadores de fútbol actual.

Por otra parte, el máximo ejecutivo señala que podría también sería capaz de comparar películas nominadas al Oscar, diseñar un menú de acuerdo a lo que tengas en tu refrigerador e incluso planear un baby shower.

¿Esta disponible Bard?

No, Bard aún se encuentra siendo utilizado por un grupo de personas de confianza de la empresa para ser pulido antes de que salga a todo público.

Por otra parte, se necesitará de un tamaño pequeño de bytes, para adaptarse a computadores escasas en capacidad, no obstante Google espera seguir aumentando el “feedback” para ampliar el proyecto a nuevos tipos de usuarios.

La polémica de los chats inteligentes

De acuerdo a un artículo publicado por The New York Times, varios académicos de distintas universidades en el mundo han modificado sus métodos de evaluación de textos para evitar que los alumnos utilicen ChatGPT debido a que estarían utilizando la herramienta para entregar ensayos y resúmenes de textos gracias al robot virtual, no obstante no estaría exento de contener errores y frases sin sentido, explica el citado medio.