Varios han sido los exmandatarios que han dado su postura frente al plebiscito de salida que tendremos en el mes de septiembre. Aquí te contamos que dijo el ex presidente Lagos sobre la Convención.

Ricardo Lagos critica la Constituyente: ¿Qué dijo el ex Presidente sobre la Convención?

El ex presidente de la República, Ricardo Lagos, no se mantuvo en silencio en cuanto al proceso constituyente se refiere, ya que sus dichos generaron distintas opiniones por parte de los ex miembros de la Convención Constitucional.

Cabe recordar que la Convención se encargó de entregar la propuesta final de una posible nueva constitución para el país, el cual será votada durante el plebiscito de salida el domingo 4 de septiembre de 2022.

Varios han sido los exmandatarios que han dado su postura como la ex presidenta Michelle Bachelet o también Eduardo Frei Ruiz-Tagle quien anunciara hace unos días atrás su postura de votar por el “rechazo” a través de una carta pública y un video.

Si bien el ex jefe de Estado, Ricardo Lagos, se ha manifestado acerca del proceso constituyente, no ha dado luces de lo que será su postura frente al plebiscito de salida, no obstante, ha dado mucho que hablar por sus dichos a la convención y todo su proceso.

¿Qué dijo el ex Presidente sobre la Convención?

En conversación con La Tercera, el exmandatario dijo que “Hay una responsabilidad de la constituyente, ellos debieron hacer un esfuerzo mayor por entender que no debían ser tan partisanos como dijo previsoramente el Presidente Boric”.

Por otra parte, dijo “El país me conoce, no escabullo los bultos, los enfrento. Pero no lo voy a decir porque quiero que el ciudadano se exprese libremente y porque quiero también que volvamos a poder estar unidos en torno a una única carta que nos interprete a todos” en relación a su postura frente al plebiscito que tendremos en septiembre.

Bajo esta misma línea, aseveró que la propuesta emanada por la Convención no genera un consenso y que el desafío comenzará el 5 de septiembre cuando se deba iniciar una nueva discusión “lo único que sé es que tal como estamos ahora, no sé cómo vamos a comenzar el debate el 5 de septiembre. Porque el 5 de septiembre vamos a seguir discutiendo la Constitución”, comentó.

Reacciones:

La ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió a los dichos del exmandatario: “Lagos viene de un gobierno muy verticalista y esa forma de representación política cayó en una crisis muy profunda. Mi llamado a Lagos a que lea el origen del movimiento social que nos llevó a plantear el debate para cambiar la vieja Constitución y la forma en que se llevó adelante el trabajo de la Convención que permitió llegar a los acuerdos de dos tercios con quienes quisieron hacer los cambios”, señaló.