Préstamo Solidario 2021 | Revisa los detalle y cuáles son los requisitos para poder optar al beneficio estatal

Debido a que la pandemia mundial del Coronavirus aún azota con fuerza a Chile y mantiene un sombrío panorama tanto a nivel sanitario como económico, es que el Gobierno decidió aumentar los beneficios públicos.

En esta ocasión, se anunció la presentación tres nuevos proyectos que contemplan apoyos monetarios, los cuales irán dirigidos a la clase media, que se ha visto tan perjudicada por el actual contexto laboral.

Las tres mociones son: Bono Clase Media 2021, Subsidio a la Clase Media y Préstamo Solidario 2021.

Los aportes económicos aún no son ley y no se entregarán mientras no sean, lo cual informaremos oportunamente en RedGol. Mientras tanto, te contamos de qué se trata el Préstamo Solidario 2021.

Detalles del Préstamo Solidario 2021

Es un crédito sin intereses y con un año de gracia, que será contingente al ingreso. Con un monto a solicitar correspondiente a la totalidad de la caída de tus ingresos formales, con un tope máximo de $650.000 por cuota.

Se debe pagar en 4 cuotas anuales, las cuales no podrán exceder un valor del 5% de tus ingresos anuales.

El requisito para acceder al beneficio es haber sufrido una caída en los ingresos formales de, al menos 30%.

Aquel dato se calculará tomando en cuenta la comparación entre el ingreso promedio de enero y febrero 2020 con el del 2021.