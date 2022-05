El presidente Gabriel Boric explicó por qué el gobierno no se querelló contra el comunero mapuche, Héctor Llaitul, quien hizo un llamado a "organizar la resistencia armada".

Presidente Boric y el caso Llaitul: "Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones"

Una entrevista del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, en el medio electrónico “Werken Noticias” -el pasado 11 de mayo- provocó un problema mayúsculo para el gobierno de Gabriel Boric. En dicha nota, el comunero hizo un llamado “a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”.

Ante la gravedad de las declaraciones, la ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile, Jeanette Vega, anunció que el gobierno presentaría una querella. "Se va a concretar (la querella) y se van a concretar además una serie de medidas de mejoría de la seguridad, que van a ser anunciadas probablemente por el Ministerio del Interior", aseguró la secretaria de Estado.

Pero la querella no se concretó.

Hoy, en la inauguración de un Centro de Salud Familiar en Alhué, el presidente Gabriel Boric defendió la decisión del Ministerio del Interior de no recurrir a la justicia. "Nuestro gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones (...) Ahí puede que tengamos diferencias, esas diferencias se pueden debatir, pero que sepan que quienes cometan delitos van a ser perseguidos con todo el peso de la ley, pero nosotros no vamos a perseguir ideas", aseguró Boric.

Estado de Excepción acotado no es un derrota ideológica

Sobre el Estado de Excepción "acotado", que para algunos fue una derrota ideológica de su gobierno, el exdiputado aclaró que "tenemos el deber de ejercer todas las facultades que la ley nos permite para garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional, para asegurar el abastecimiento y el libre tránsito". Y recordó que "lo de fondo que hemos hecho es lanzar un plan intersectorial, que contempla la compra de tierras para comunidades indígenas, la construcción de caminos, un diálogo con veedores internacionales, y una recomposición de confianza".

Para el presidente, "tenemos que poner más empeño al diálogo, ese es nuestro objetivo, garantizando por un lado la seguridad sin complejos ideológicos, y a la vez llevando adelante un plan para abordar el tema de fondo".