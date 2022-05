“Las AFP no deben tener un rol en un sistema de seguridad social”. De esta manera el Presidente Gabriel Boric planteó la reforma previsional como uno de los principales desafíos de su administración, donde además sostuvo que el lograr “una reforma previsional que mejore las pensiones de los chilenos como un criterio de éxito o fracaso de nuestro Gobierno”.

Boric también descartó, nuevamente, que el Gobierno pretenda utilizar los ahorros previsionales para financiar distintas políticas pública.

“En materia de seguridad social hay que tener un principio claro, que es que los fondos que se ahorran con objetivo previsional tienen que usarse solamente para pagar pensiones. Una vez más quiero establecer que el Gobierno jamás va a utilizar fondos de pensiones para cualquier otro tipo de gastos que no sean para pagar pensiones”, aseveró el Presidente.

Pese a la postura del Presidente en cuanto al rol de las AFP, se abre a la posibilidad que las administradoras sigan existiendo, debido a que no cuenta con la mayoría oficialista en el Congreso para eliminarlas definitivamente.

"Mi convicción personal es que las AFP no deben tener un rol en un nuevo sistema de seguridad social. Ahora, entiendo que en el Parlamento tenemos que construir mayoría", por lo que no se cierra a que "las AFP puedan administrar los fondos de pensiones que actualmente existen entre los pensionados que quieran que así sea, eso es parte de lo que se va a discutir en el Congreso", agregó.

Así, Boric señaló que una de las metas es lograr el nuevo sistema que asegure una pensión mínima de $250 mil. “Me pongo como meta que logremos sacar la reforma previsional y que a fines de nuestro Gobierno, la pensión garantizada universal (PGU) sea, por lo menos, de $250.000”, indicó.

El Presidente también se refirió a quienes tienen mayores recursos en sus fondos de pensión, asegurando que un cambio de sistema no repercutirá en un perjuicio previsional. “A esa pequeña minoría de chilenos que no tienen lagunas previsionales, que tienen una tasa de reemplazo del orden del 70% de su último salario, hay que garantizarles que no van a tener un perjuicio previsional producto del cambio de sistema. Acá no se puede buscar nivelar hacia abajo”, aseguró.