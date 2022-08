El caso del llamado telefónico de una asesora de la entonces ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, sigue teniendo repercusiones. En esta jornada, el Presidente Gabriel Boric enfrentó el tema.

El mandatario fue enfático. "Puedo asegurar con certeza que yo no le he encargado a ningún ministro, ministra, ni a ningún funcionario de Gobierno el contactarse con Héctor Llaitul, en ninguna circunstancia. Nosotros dimos desde el comienzo un mandato general a todos nuestros colaboradores de conversar con todos quienes estuvieran por el camino de la paz", señaló en referencia a a supuestas gestiones del Ejecutivo con el líder de la CAM.

El presidente Boric aseguró que el encarcelado dirigente mapuche "decidió tomar otro camino y por lo tanto, yo doy esa garantía de que yo no he dado esa instrucción a absolutamente nadie y yo no estoy en conocimiento de que nadie lo haya hecho tampoco (...) Yo no tengo información de nadie, ningún personero de Gobierno que se haya comunicado con Héctor Llaitul, ni cargo de confianza ni funcionario y nosotros jamás hemos dado esa instrucción".

Sobre la salida de Jeannette Vega del gabinete, el exparlamentario indicó que "más allá de valorar el rol que cumplió la ministra Vega durante toda su gestión, nos pareció que era relevante y lo conversamos con ella, que asumiera la responsabilidad política por esto particular, y para dar una señala clara respecto de que el Estado de Derecho lo vamos a hacer cumplir".

También fue consultado por otros posibles cambios entre los secretarios de Estado. "La atribución de evaluar el desempeño de los ministros es una atribución exclusiva y excluyente del Presidente y creo que no tengo que entrar en detalles al respecto", concluyó.