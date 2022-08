Ministros del Comité Político sostuvieron una reunión de emergencia en La Moneda luego que se diera a conocer que una asesora del Ministerio de Desarrollo Social habría tenido contacto telefónico con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien fue recientemente apresado.

Según consignó este jueves el medio Ex-Ante, habría un informe reservado de la PDI donde se daría cuenta de un llamado telefónico del pasado miércoles 11 de mayo, protagonizado por la asesora del Ministerio de Desarrollo Social, Tania Santis al vocero de la CAM. En la conversación, la funcionaria le habría manifestado a Llaitul que la titular de la cartera, Jeanette Vega, pidió contactarlo, a lo cual Llaitul sugirió continuar la conversación vía WhatsApp.

“Ella (la ministra Vega) me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”, habría señalado la funcionaria del ministerio.

La situación encendió las alarmas en La Moneda, quienes califican la situación como preocupante y “grave”, debido a que se implica directamente a una secretaria de Estado que, además, ya había encendido polémicas cuando señaló que existen presos políticos mapuche.

Quien se refirió a los hechos fue el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que se encuentra en la Región del Biobío junto a la Ministra de Defensa, Maya Fernández, para evaluar las medidas de seguridad tras la detención de Llaitul.

Monsalve sostuvo que “no tengo en este momento antecedentes de los contactos que usted menciona. No tengo conocimiento ni de la policía ni de otras instituciones del Estado y, evidentemente, si eso fuera así estamos disponibles a aclararlo”.

“Repito que la información que usted entrega no es una información que conozca en detalle y, por lo tanto, no voy a profundizar. Me parece que es un hecho que evidentemente el Ministerio del Interior debe tomar conocimiento y profundizar. Pero no tengo los elementos para responder a esa pregunta en este momento”, señaló Monsalve.