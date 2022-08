La presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, señaló que la idea del Rechazo es que “todos los líderes de partidos de la derecha ojalá no salgan en la franja, ojalá no salgan en los debates, y nosotros hemos plantado cara. Eso es hacer política”.

Este jueves, los partidos políticos de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático firmaron el documento “Unidos y unidas para aprobar una Nueva Constitución”, donde acordaron impulsar reformas en cinco materias específicas de la propuesta de nueva carta magna.

La presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, explicó el sentido del acuerdo. En una entrevista con CCN explicó que “cuando hay un sentir en la opinión pública que plantea que la gente dice ‘aprobar, pero con mejoras’ y tú te haces cargo de esas muchas voces, lo canalizas en una voz y lo llevas a la institucionalidad, eso es hacer política (…). A eso no podemos renunciar los partidos. Sí, por cierto, condeno las cocinas, que tiene otro sentido, pero aquí los partidos no nos beneficiamos de nada”.

Piergentili valoró el proyecto de nueva Constitución porque "es, en su columna vertebral, lo que la izquierda y centro izquierda han bregado desde el retorno a la democracia: Estado social y democratico de derechos; descentralización; reconocimiento de Pueblos Indígenas; temas medioambientales; y paridad. Pero hay otros temas en las lateralidades de este proyecto, donde algunos convencionales se dieron gustitos, y sobre esa lateralidad es que hay que afinar algunos espacios. Pero el corazón de este proyecto encaminará a la sociedad chilena a otro estadio. No estamos diciendo a los ciudadanos que 'esto es más o menos, le pegamos arregladita, sigue más o menos y vota Apruebo'. Lo que le decimos a la ciudadanía es que el corazón de este proyecto nos convence de que es una mejor constitución para Chile".

¿Qué dijo Piergentili de Sebastián Piñera?

Sobre el trabajo del Rechazo con miras al Plebiscito, Piergentili explicó que “hoy día la derecha, sus líderes, están todos escondidos detrás de los ‘ciudadanos’. (José Antonio) Kast está escondido, (Sebastián) Piñera está escondido, todos los líderes de partidos de la derecha ojalá no salgan en la franja, ojalá no salgan en los debates, y nosotros hemos plantado cara. Eso es hacer política”.