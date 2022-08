Conoce cuáles son las causales de excusa para no votar sin arriesgar multa el día de Plebiscito de Salida.

Plebiscito | ¿Es obligatorio ir a votar si no estoy en la ciudad donde me toca sufragar?

El domingo 4 de septiembre es el Plebiscito de Salida. Las mesas comenzarán a funcionar a las 8:00 horas, instante en que los electores podrán acercarse a sus locales a emitir su voto.

Cabe recordar que es necesario presentarse con cédula de identidad o pasaporte, incluyendo aquellos documentos vencidos desde el 1 de octubre de 2019.

El voto será obligatorio y quienes no cumplan con este deber enfrentarán una multa de hasta $180.000 pesos. No obstante, existen algunas excepciones que pueden eximir a algunas personas de no votar.



¿Es obligatorio ir a votar si no estoy en la ciudad donde me toca?

El voto es obligatorio, a menos que el elector se encuentre a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral. Para ello debe presentar comprobante de la constancia ante Carabineros el sábado 3 de septiembre o el mismo domingo 4 de septiembre.

También se pueden excusar de votar personas que:

Tengan una enfermedad que le impida ir a votar.

Esten ausentes del país.

Por otro impedimento grave, que sea comprobado ante un juez competente.