Chile pasa por una nueva ola de contagios, contexto epidemiológico que demostró este viernes 38.446 casos nuevos, junto a 130.416 casos activos y una positividad de un 26,23% a nivel nacional. Se espera que el peak de contagios sea cercano a la quincena de este mes.

En el marco de las medidas sanitarias, las autoridades de salud continúan realizando cambios al Plan Paso a Paso, es por eso que este sábado 25 comunas retroceden a Fase 2 de Transición.

Actualmente los cambios comunales afectan en el número de aforo permitido, ya que se reduce significativamente según el lugar que corresponda, por lo tanto el Pase de Movilidad sigue siendo un factor importante.

Ya que además de permitir entrar a lugares cerrados, el documento se solicitará para viajes de más de 200 km en transporte público (tren, avión o bus), de lo contrario deberás mostrar un PCR con resultado negativo con no más de 72 horas anteriores al viaje. En transporte particular no se exigirán documentos a los pasajeros.

Recordemos que desde hace algunos días se encuentra habilitada la nueva opción, poder escanear el Pase de Movilidad desde el carnet de identidad, para esto la cédula debe estar vigente y sin daños, además de tener una cuenta verificada en Mevacuno.gob.cl.

A continuación, te contamos más detalles del Plan Paso a Paso.



¿En qué fase está mi comuna y cuáles son los aforos permitidos?

Para saber en qué fase está actualmente tu comuna, debes ingresar el nombre en el siguiente buscador habilitado por el Gobierno de Chile:

Los aforos permitidos en cada fase son: