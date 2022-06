La pandemia sigue activa en nuestro país y con una nueva ola de contagios, este sábado el Ministerio de Salud informó de 10.667 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, junto a 45.041 casos activos al día de hoy.

Bajo el mismo contexto, este viernes fueron publicados en el Diario Oficial los nuevos cambios del Plan Paso a Paso, los cuales incluyen a medidas sanitarias como el Pase de Movilidad y cambio en los aforos de eventos masivos.

Uno de los más importantes es que, laspersonas que no tengan un Pase de Movilidad podrán ingresar a recintos cerrados si no presentan un PCR con resultado negativo para SARS-Cov-2 realizado en Chile. Es importante destacar que la muestra no puede superar las 24 horas antes del ingreso.

Bajo el mismo contexto, los últimos cambios comunales se realizaron el pasado jueves 9 de junio. Las siguientes comunas retrocedieron a Medio Impacto Sanitario: En la Región del Biobío, Lebu, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Los Álamos y Tirúa.

En la Región de Los Ríos: La Unión, Futrono, Lago Ranco, Río Bueno. En la Región de Los Lagos, Chaitén, Futalefú, Hualaihué y Palena. A continuación, te contamos más sobre la actualidad del Plan Paso a Paso.



Plan Paso a Paso | ¿En qué fase está mi comuna?

Para saber en qué fase está tu comuna actualmente debes ingresar el nombre en el siguiente buscador,en donde podrás ver marcadas con colores las etapas que son:

Fase Bajo Impacto Sanitario

Fase Medio Impacto Sanitario