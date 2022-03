El Ministerio de Salud informó hoy 22 de marzo 5.045 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, 487 son asintomáticos los cuáles se suman a 44.089 casos activos. La positividad nacional llegó a 10,87%, y sólo el 7,51% corresponde a la región metropolitana.

Además las autoridades sanitarias informaron nuevos cambios comunales, que incluyen avanzar a la fase 5 este jueves 24 de marzo. Las comunas que avanzan son: Putres, General Lagos, Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla, María Elena, Cabo de Hornos y Antártica.

A continuación te mencionamos que significa esta fase y cuáles son sus aforos permitidos.

¿Qué significa la Fase 5 de Apertura Avanzada?

Es la última etapa del Plan Paso a Paso, y establece un rango de aforo más amplio que en las demás fases, incluso en algunos lugares ya no existe la restricción de aforo.

¿Cuáles son los aforos permitidos?

Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar

- Apertura: obligatoria.

Clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior

- Sin restricción.

Reuniones en residencias particulares

- Máximo 20 personas. Sin restricción si todas tienen Pase de Movilidad.

Atención presencial al público (comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales).

- Sin restricción de aforo.

Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

- En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Actividades en gimnasios y similares

- En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Actividad física y deporte

- En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre asistentes

- Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos.

- Los organizadores de la actividad que cobren una entrada para la asistencia, deberán informar, al momento de la venta de la entrada, respecto si se exigirá o no Pase de Movilidad habilitado tanto a los asistentes como a los trabajadores.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Sin restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en Apertura Inicial.

- Se permite el consumo de alimentos sin modificación de aforo.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Sin restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en Apertura Inicial.

- Se permite el consumo de alimentos sin modificación de aforo.

Actividades con interacción entre asistentes

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

- No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

- Los organizadores de la actividad que cobren una entrada para la asistencia, deberán informar, al momento de la venta de la entrada, respecto si se exigirá o no Pase de Movilidad habilitado tanto a los asistentes como a los trabajadores.

- Sin restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en Apertura Inicial.

Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día

Centros Día:

- Sin restricción de aforo, pero todos los asistentes deben tener Pase de Movilidad.

Clubes de Adulto Mayor:

- Máximo 20 personas en total, sin restricción si todas tienen Pase de Movilidad.