Dado las altas cifras de contagiados por Covid-19 que han superado los 30 mil casos diarios, el Ministerio de Salud todas las semanas informa a las comunas que avanzan y retroceden en el Plan Paso a Paso.

El año pasado el Minsal actualizó el plan considerando factores como el avanzado del proceso de vacunación, el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, y una mirada multisectorial, con el propósito de equilibrar y ponderar mejor los distintos objetivos y necesidades del país. Además del término del Estado de Catástrofe que restringía la movilización de las personas por el país.

El Plan Paso a Paso mantuvo los 5 pasos entre los que se avanza y retrocede, de acuerdo a la situación sanitaria de cada territorio. Los cuales son Fase 1 de Restricción, Fase 2 de Transición, Fase 3 de Preparación, Fase 4 de Apertura Inicial, y Fase 5 de Apertura Avanzada.

Se eliminó la cuarentena total en las fases y las restricciones de movilidad, por lo que solo se mantendrán las regulaciones de aforo y de operación de las actividades para reducir las aglomeraciones sobre todo en espacios cerrados.

¿Puedo viajar a otra región si vivo en una comuna en Fase 2 Transición?

Durante el verano son cientos de las personas que realizan viajes interregionales, a pesar de la alta cifra de contagios las autoridades sanitarias no han prohibido la movilidad entre comunas. Por lo que no importa en qué fase está tu comuna de origen o destino, ya que sólo basta con tener el Pase de Movilidad habilitado o una muestra PCR tomada con no más de 72 horas de anticipación antes de realizar el viaje.