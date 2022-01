La Pensión Garantizada Universal (PGU) se trata de un proyecto de ley anunciado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, el cual busca mejorar las pensiones actuales de todos los adultos mayores de 65 años que NO figuren en el 10% más rico de la población.

El monto de este beneficio es de $185.000 para todas las personas que tengan una pensión base menor o igual a $630.000. En el caso de quienes figuren con una pensión base mayor a $630.000 y menor a $1.000.000, el monto total disminurá paulatinamente.

Actualmente el proyecto se encuentra avanzando en el Congreso donde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una nueva indicación que incluirá la PGU. A continuación te contamos más detalles acerca su avance.

¿Se retrasa la Pensión Garantizada Universal? ¿Qué dice el Congreso acerca del avance del proyecto?

Como mencionabamos anteriormente, el pasado miércoles 5 de enero la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la indicación que cobra un impuesto que incluye una tasa del 1,5% a los "Súper Ricos", es decir, a todas las personas tengan un patrimonio entre 5 y 22 millones de dólares al 31 de diciembre de cada año. Quienes superen este límite la tasa subirá a un 2,5%.

Esta iniciativa le saco ronchas al poder ejecutivo, ya que Juan José Ossa, Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, comunicó que realizará una reserva de constitucionalidad argumentando que no esta de acuerdo con la indicación aprobada porque la creación de impuestos se trata de una poder exclusivo del Presidente.

También Leonardo Soto, diputado socialista, coincide con esta posición, ya que a pesar de que apoya el impuesto a los súper ricos, reconoce que presentar la indicación como una iniciativa parlamentaria y no realizada por el Presidente de la República puede perjudicar al proyecto “Lo que puede hacer es retrasar este proyecto, llevarlo al Tribunal Constitucional y nunca ver la luz. Muy probablemente, va a estar la idea de que aprobar el impuesto acá es equivalente a que no salga la Pensión Garantizada Universal porque los parlamentarios no tenemos iniciativa para crear impuestos o tributos”.

Por otro lado, Sofía Cid, diputada de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Hacienda también se quiso refirir al respecto asegurando que no cree en la efectivad del impuesto a los Super Ricos “Hemos recibido no solo en la comisión de Hacienda, sino que también en la de Economía, a varios expertos de todos los sectores políticos, quienes dicen que el impuesto al patrimonio es muy complejo, primero de cuantificar el patrimonio y luego de cobrar el impuesto. Entonces, la recaudación es muy baja, no es muy efectivo”.

FinalmenteMarcelo Díaz, diputado del Movimiento Unir apoya la iniciativa asegurando que es una buena forma de financiar la Pensión Garantizada Universal “Dadas las dudas sobre el financiamiento estructural, es decir, la capacidad de pagar la Pensión Garantizada Universal en los años sucesivos, creo que el impuesto a los super ricos contribuye a ello. Me parece además que es un impuesto progresivo, es una contribución que hace el 1% más ricos de los chilenos a financiar el derecho a una pensión para todas y todos. Creo que va en la dirección correcta y espero que el Gobierno respete lo que se aprobó y que se apruebe en la Cámara el lunes próximo”.

Actualmente el proyecto tiene fecha de discusión para el próximo 10 de enero en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, la cual será una sesión especial que se realizará entre las 16:00 y 18:30 horas.