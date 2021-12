La Pensión Garantizada Universal (PGU) es una de las últimas propuestas de Sebastián Piñera antes de terminar su mandato. Este iniciativa busca reemplazar al Pilar Solidario y apoyar a las personas mayores de 65 años, que estén dentro del 90% más vulnerable de la población, con un aporte de hasta $185 mil pesos.

El proyecto ya inició su discusión en el Congreso y recientemente fue aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora debe continuar sus trámites en el Congreso, sin embargo comenzaron a surgir dudas respecto del financiamiento de la iniciativa y si es realmente viable.



¿Cuándo se discute la Pensión Garantizada Universal?

Tras su aprobación en la Comisión de Hacienda, la Pensión Garantizada Universal deberá ser analizada y votada en la sala de la cámara. Esto ocurrirá luego de las fiestas de Año Nuevo, concretamente el lunes 3 de enero.

El Gobierno pretende que el aporte se apruebe en enero y que los pagos comiencen en febrero. No obstante, las cosas no serán tan simples como se esperaba. Esto, porque parlamentarios de oposición han salido a cuestionar el financiamiento de la PGU, argumentando que la propuesta del Ejecutivo no contempla fuentes de ingresos permanentes.

Debido a esto, se deberá estudiar con mayor cautela el proyecto de ley, lo que podría extender los plazos e incluso poner en riesgo la aprobación del beneficio.

Por tanto, ahora solo queda esperar al lunes 3 de enero para saber cómo avanza la iniciativa y conocer con mayor detalle si podrá seguir avanzando en su legislación.