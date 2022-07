La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, no se guardó nada para criticar la carta enviada por el expresidente Ricardo Lagos. La dirigenta dijo que "tengo mucho respeto por el ex Presidente Lagos, pero creo que efectivamente su carta no aporta al debate, no es clara en cuanto a cuál es su opción, tampoco lo ha sido en las entrevistas que ha dado".

Vodanovic, en diálogo con radio Cooperativa, recordó que "la Constitución del 80 no solo es antidemocrática, no solo fue votada en un simulacro de votación, no había registros electorales, había persecución política, entonces para mí no es lo mismo una Constitución nacida en esas condiciones, que una Constitución nacida en democracia, con todas las críticas que uno le pueda hacer, pero no podemos equiparar a una Constitución antidemocrática, que además ha consagrado la desigualdad como modelo de vida. Creo que el principal error está ahí, en que estemos discutiendo entre dos Constituciones cuyo origen y cuyo contenido es diametralmente opuesto".

La presidenta del PS también se refirió a la postura del exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien apoya al Rechazo. "Esta no es una discusión académica, los políticos están para dar definiciones, para orientar y para buscar el bienestar o lo mejor para el país, y me parece que en ambos casos no hay una orientación clara, porque las cartas son equívocas".

E incluso ejemplificó con lo que Vodanovic calificó como una "media verdad" expuesta por Frei. "El expresidente Frei habla de que se puede politizar la elección de jueces... cuántos jueces nombró él, si en Chile hoy día y toda la vida republicana los jueces lo ha nombrado el Poder Ejecutivo, entonces no digamos medias verdades, y qué más politización que esa puede haber", detalló.

"Todos los apruebos sirven"

Paulina Vodanovic reconoce que "me parece que todos los apruebos sirven. En el Partido Socialista hemos dicho 'aprobamos sin vacilaciones', porque no tenemos dudas de que esta Constitución es mejor". Y matizó que "la opción nuestra es Aprobar no para reformar, no pensando en que al otro día tenemos que empezar a reformar, pero sí que existe esa posibilidad, y aquellos que dicen y ponen el énfasis en lo que van a reformar, como el PPD y el Partido Liberal, también me parece una opción válida".

Finalmente, la dirigente fue muy clara al decir que "cuando se habla de 'la casa de todos', la casa que tenemos, que es la Constitución del 80, ya está totalmente superada, no hay forma de arreglarla". Y, al final, criticó con todo a la oposición que "hoy día aparezca diciendo que ahora sí, después de 40 y tanto años, ahora sí que está dispuesta a reformarla. Yo, personalmente, no le creo a la derecha".