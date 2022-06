Conoce qué tienes restringido hacer si te bloquearon el Pase de Movilidad por no tener el esquema de vacunación completo.

Pase de Movilidad | ¿Qué cosas no puedo hacer si tengo el documento sanitario bloqueado?

A partir de junio se comenzó a bloquear el Pase de Movilidad de todas las personas mayores de 18 años que no cuenten con la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 y hayan transcurrido más de 6 meses desde que recibieron la dosis de refuerzo.

Obtener el Pase de Movilidad es muy simple. Solo hay que ingresar a mevacuno.gob.cl con Clave Única, número de serie de la cédula de identidad o correo electrónico.

Sin embargo, quienes no cuenten con el documento, enfrentarán diversas restricciones, ya que el pase es exigido en distintos establecimientos y para realizar varias actividades. Revisa a continuación que cosas no podrás hacer si no cuentas con el Pase de Movilidad.



¿Qué cosas no puedo hacer si mi Pase de Movilidad está bloqueado?

Si tu Pase de Movilidad está bloqueado no podrás realizar ninguna de las siguientes actividades o ingresar a ninguno de los siguientes establecimientos:

Viajes interregionales de más de 200 km en buses, trenes o aviones.

Cines

Restaurantes

Cafés

Estadios

Conciertos o eventos masivos

Gimnasios/Centros deportivos

Centros de eventos,

Teatros

Circos

Iglesias y lugares de culto

Casinos de juego

Cualquier recinto con afluencia de público



¿Cómo habilitar mi pase?

La única forma de habilitar tu pase es completando tu esquema de vacuncación. Revisa a continuación el calendario de vacunación: