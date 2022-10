El ex barra brava fue parte de la mesa paralela, donde trabajan el Partido Republicano, Amarillos por Chile, Partido de la Gente y descolgados de Chile Vamos; para una nuevo proceso constitucional.

Pese a la controversia generada durante la jornada de ayer, finalmente Francisco ‘Pancho Malo’ Muñoz acudió al Congreso para entregar las ideas del Team Patriota a la mesa alternativa por una nueva constitución, esto tras ser invitado por el senador independiente – RN, Juan Castro, a participar en la instancia.

La participación del condenado por homicidio e imputado por amedrentamiento no cayó nada bien a la interna del Congreso y ni siquiera en la misma mesa paralela, motivo por el cual el diputado del PDG, Rubén Oyarzo, anunció su salida de la instancia y condicionó la participación de su conglomerado.

A pesar de ello, el ex líder de la garra blanca acudió hasta el ex Congreso y en su llegada, el propio senador Juan Castro intervino para que pudiese pasar al recinto, ya que no se encontraba en la lista de invitados al lugar.

Por medio de redes sociales el protagonista de diversos ‘apretones’ a parlamentarios de Chile Vamos y autoridades de Gobierno dio cuenta de su participación de la mesa paralela, donde sostuvo que “hoy está ganando Chile y los vamos a mantener informados de esta reunión donde están participando muchas organizaciones de la sociedad civil, que no solo trabajaron por el Rechazo”.

Senado critica convocatoria de Pancho Malo

Mientras el ex barra brava se encontraba en la reunión en el ex Congreso, los comités parlamentarios del Senado condenaron la convocatoria de Pancho Malo a trabajar en la mesa paralela, por medio de un comunicado donde lamentaron la invitación.

Los comités parlamentarios "lamentan que se haya invitado a la sede de nuestra institución en Santiago, a personas que de manera sistemática confunden la legítima expresión de sus ideas, como el modo de manifestarles con violencia y amedrentamiento, por tratarse de conductas completamente ajenas al contexto de diálogo constitucional", señalaron.

En la declaración agregaron que "la democracia siempre exige el respeto recíproco" y que "queremos dejar establecido que la mencionada invitación correspondió a una iniciativa individual de un senador, y no una decisión institucional del Senado de la República", apuntando los dardos al senador independiente – RN, Juan Castro.