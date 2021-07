IFE Retroactivo | Hasta cuándo se puede solicitar y quiénes son los beneficiarios

El IFE Retroactivo favorecerá a las más de 89 mil personas que resultaron beneficiadas del Ingreso Familiar de Emergencia en 2020, pero que no retiraron el dinero.

El beneficio del año pasado comprendía montos que iban aumentando, mientras mayor era la cantidad de integrantes del grupo familiar. Así, una familia unipersonal recibía 65 mil pesos y una familia de cuatro personas recibía 260 mil pesos.

Los pagos del IFE 2020 que no se cobraron hasta el 31 de diciembre de ese mismo año vencieron, pero el Ministerio de Desarrollo Social podrá reactivarlos gracias al IFE Retroactivo. De hecho, los primeros pagos comenzaron a efectuarse el pasado viernes 23 de julio.



¿Hasta cuándo se puede solicitar el IFE Retroactivo?

El IFE Retroactivo no requiere de postulación, ni solicitud. Es importante aclarar que no se abrirá un nuevo proceso de postulación para este aporte, porque no es un nuevo beneficio.

Quienes postularon al Ingreso Familiar de Emergencia en 2020 y resultaron beneficiados, pero no cobraron el dinero, podrán hacerlo ahora gracias al IFE Retroactivo.

Si no postulaste al Ingreso Familiar de Emergencia en 2020, lamentablemente no podrás hacerlo ahora. El bono que sí está vigente es el IFE Universal, conoce más detalles al respecto AQUÍ.



¿Quiénes son beneficiarios del IFE Retroactivo?

Son beneficiarios del IFE Retroactivo las personas que cumplieron los requisitos del IFE en 2020 y postularon, pero no cobraron el dinero.

Si no estás seguro de cumplir los requisitos para recibir el IFE Retroactivo, debes ir a la sección "Mis Pagos" del sitio web ingresodeemergencia.cl o ingresar directamente AQUÍ.

Una vez dentro, podrás acceder con tu RUT o Clave Única. Si hay un pago retroactivo, encontrarás el monto, la fecha y medio de pago.