Ofertas Día del Niño 2021 | Revisa los mejores descuentos en videojuegos y consolas del mercado

El Día del Niño se acerca a pasos agigantados y con ello, también los dolores de cabeza para los padres que deben encontrar el regalo perfecto. Para bien o para mal, esta fecha sirve para regalonear a los chicos de la casa, con alguna pieza que sea de su agrado.

Por ello, la oferta de productos se dispara, y en esta época, los implementos tecnológicos lideran los deseos de los más jóvenes. En esa línea, sendos descuentos aparecen en varias tiendas relacionadas a los videojuegos y consolas.



Ofertas del Día del Niño:



PlayStation tiene en su tienda online una gran variedad de ofertas en videojuegos para PS5 y PS4.



Descuentos en juegos de PS5:



Demon’s Souls

Sackboy: Una gran aventura

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales



Descuentos en juegos de PS4:



The Last of Us II

Death Stranding

Days Gone

Ghost of Tsushima

Horizon Zero Dawn

God of War III



Puedes revisar la lista completa aquí.



De igual forma, en Redgol tenemos un listado con las ofertas y juegos gratuitos del comienzo de agosto. Para conocerlo, haz click aquí.

En cuanto a consolas e implementos tecnológicos, Linio y PC Factory lideran las ofertas en sus páginas web respectivas. Hay rebajas en consolas como Nintendo Switch y también en PS5 y PS4, además de combos convenientes con juegos de regalo.