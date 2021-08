Ofertas de juegos agosto | ¿Cuáles son los videojuegos gratis y con descuento de este mes?

Los primeros días de agosto están llenos de ofertas para distintas plataformas. Entre ellas, destacan las consolas de PlayStation, además de Xbox y PC (Epic Store y Steam).



Ofertas de agosto



Epic Games Store:



La tienda online de Epic Games tiene juegos gratis para los usuarios.



Mothergunship: El FPS estará disponible de manera gratuita hasta el 5 de agosto en Epic Games Store.

Train Sim World 2: Un simulador de trenes. Sí, eso nomás. En lo personal, voy a descargarlo. Disponible hasta el 5 de agosto en Epic Games Store.

SpellForce 3: Versus Edition: Estilo a lo Age of Empires, este videojuego está disponible hasta el 5 de agosto en Epic Games Store.

Neverwinter: MMORPG de acción gratuito en Epic Games Store hasta el 5 de agosto.

Battlefield 1: Shooter en primera persona, disponible en Prime Gaming hasta el 4 de agosto.

Battlefield V: Otro shooter disponible en Prime Gaming hasta el 1 de septiembre.

Batman: The Enemy Within: El superhéroe de DC también tiene un juego gratis en esta tanda. Disponible hasta el 15 de agosto en Prime Gaming.



Steam:



La icónica tienda de videojuegos online también tiene grandes ofertas para ofrecer:



Battlefield 1 Revolution: Tiene un 88% de descuento. Queda en $3.828 pesos.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker: Con un descuento del 90% queda en $5.200 pesos.

Brawlhalla: Se encuentra gratis en la tienda. Título muy recomendado.



PS Plus y EA Play:



Ambas tiendas tienen títulos gratuitos durante todo el mes.



Hunter’s Arena: Legends: Gratis para PS4 y PS5 (PS Plus).

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville: Gratis para PS4 y PS5 (PS Plus).

Tennis World Tour 2: Gratis para PS4 y PS5 (PS Plus).

The Five Covens: Gratis para PS4 y PS5 (EA Play).



Xbox Game Store:



La tienda de Xbox tiene juegos gratis para este mes de agosto.



Darksiders III: 1 - 31 de agosto. Disponible en Xbox One y Xbox Series X/S.

Yooka-Laylee: 16 de agosto - 15 de septiembre. Disponible en Xbox One y Xbox Series X/S.

Rock of Ages III: Make & Break: 16 de julio – 15 de agosto. Disponible en Xbox One y Xbox Series X/S.

Lost Planet 3: 1 - 15 de agosto. Disponible en Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X/S.

Garou: Mark of the Wolves: 16 - 31 de agosto. Disponible en Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X/S.