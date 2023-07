Los nuevos juegos que llegan gratis a PS Plus en el mes de julio

Comienza el mes de julio y con el Playstation vuelve a hacer noticia con el anuncio de los nuevos videojuegos que llegarán a los planes PS Plus, suscripción que como es habitual cada mes trae nuevos juegos de forma completamente gratuita.

Los miembros de PlayStation Plus podrán disfrutar de forma completamente gratuita de los títulos “Call of Duty: Black Ops Cold War”, “Alan Wake Remastered” y “Endling – Extinction is Forever”, todo esto desde el martes 4 de julio y hasta el lunes 31 de julio.

En tanto, te recordamos que los juegos gratuitos correspondientes al mes de junio, es decir, “NBA 2K23″, “Jurassic World Evolution 2” y “Trek to Yomi” se encontrarán disponibles hasta este lunes 3 de julio.

Resumen de los juegos:

Call of Duty: Black Ops Cold War Cross-Gen Bundle: PS4, PS5

Black Ops Cold War sumerge a los fans en las profundidades de la volátil batalla geopolítica de la Guerra Fría a principios de la década de 1980. Enfréntate cara a cara con figuras históricas y duras verdades mientras luchas por todo el mundo en lugares emblemáticos como Berlín Este, Vietnam, Turquía, el cuartel general de la KGB soviética y más. Como agente de élite, sigue el rastro de un oscuro personaje con la misión de desestabilizar el equilibrio de poder mundial y cambiar el curso de la historia.

Alan Wake Remastered: PS4, PS5

Regresa a la misteriosa ciudad de Bright Falls en esta remasterización del galardonado juego de acción cinemática de Remedy Entertainment (Control, Max Payne), que incluye mejoras visuales y nuevas funciones. Alan Wake, un escritor con problemas, se embarca en la búsqueda desesperada de Alice, su esposa desaparecida. Tras su misteriosa desaparición del pueblo de Bright Falls, en el noroeste del Pacífico, descubre páginas de una historia de terror que supuestamente ha escrito, pero de la que no recuerda nada. Wake pronto se ve obligado a cuestionar su cordura, ya que página a página, la historia se hace realidad ante sus ojos: una presencia hostil de oscuridad sobrenatural se está apoderando de todos los que encuentra, volviéndolos en su contra.

Endling – Extinction is Forever: PS4, PS5

Experimente un mundo devastado por la humanidad a través de los ojos del último zorro de la Tierra en esta aventura con conciencia ecológica. Descubre la fuerza destructiva de la raza humana mientras corrompe, contamina y explota día a día los recursos más preciados y valiosos del entorno natural. Explora varias zonas de desplazamiento lateral en 3D y defiende a tus pequeñas bolas de pelo, aliméntalas, obsérvalas crecer, fíjate en sus personalidades y miedos únicos y, lo más importante, ayúdales a sobrevivir.