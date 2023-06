FIFA 23, Far Cry 6 y más: Las grandes ofertas de medio año de PS Store

Playstation anunció que hasta el próximo 5 de julio estarán disponibles diversas ofertas y grandes descuentos en importantes juegos, independientes y aclamados por la crítica en las Ofertas de Medio Año; las que incluyen videojuegos como el FIFA 23, Far Cry 6 y Batman: Arkham Knight Premium Edition.

Rebajas que alcanzan incluso el 90% de descuento en títulos y con contenido descargable, revisa a continuación algunas de las grandes ofertas de PS Store.

Una de las grandes limitantes a la hora de comprar ciertos juegos son el precio, es en ese contexto que Playstation Store trae diversos contenidos a un precio menor a los US$10, entre los que se encuentran Resident Evil 3, Batman: Arkham Knight Premium Edition, Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Origins, Bundle de Mortal Kombat 11 + Injustice 2, entre otros.

Si tu presupuesto es más amplio, encontrarás una gran variedad de videojuegos entre los US10 y US$20, como FIFA 23, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition, Far Cry 6, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, The Witcher 3: Wild Hunt.

Finalmente, si tu presupuesto es superior a los 20 dólares de la divisa norteamericana, encontrarás títulos importantes como Need For Speed Unbound, Bundle Crash Bandicoot N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled, Call of Duty Vanguard, entre otros.

Revisa a continuación, el listado completo con las grandes ofertas de la PS Store.

PS Plus anuncia los juegos gratis para el mes de Julio:

Este miércoles Playstation aunció los juegos que llegarán gratis a PS Plus durante el mes de julio, se tratan de Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered y Endling – Extinction is Forever, los cuales se mantendrán totalmente liberados desde el martes 4 de julio hasta el lunes 31 de julio.

En tanto, si aún no han jugado los títulos gratis de PS Plus del mes de junio, podrás disfrutar hasta el próximo 3 de julio de franquicias como NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 y Trek to Yomi.