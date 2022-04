Los bonos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) son dos beneficios que implementó el Gobierno para suplir las deficiencias económicas producidas por la pandemia del Covid-19.

Uno de los beneficios corresponde el IFE Universal, el que consistía en un aporte económico que podía ir desde los $177.000 hasta los $887.000 dependiendo del número de integrantes familiares y sus últimos pagos se hicieron efectivos a fines del año pasado.

Mientras que el IFE Laboral consiste en un beneficio estatal que se mantiene vigente hasta el 30 de junio y ofrece un aporte económico a todas las personas se hayan empleado formalmente a través de un contrato de trabajo, donde los beneficiario pueden acceder a una sumta total desde los $200.000 hasta los $250.000.

Ambos bonos han sido los más solicitados por la población chilena, sobretodo el IFE Universal el que tuvo diversas propuestas de extensión realizadas por los parlamentarios pero el poder ejecutivo correspondiente al mando de Sebastián Piñera, se negaron.

Y actualmente el Gobierno de Gabriel Boric se está preparando para lanzar un nuevo Plan de Reactivación Económica para que las personas puedan sobrellevar de mejor manera los estragos de la pandemia pero el diputado Jaime Naranjo (PS) propuso una nueva iniciativa que busca volver a impulsar el IFE Universal.

Si deseas conocer más detalles acerca de la nueva propuesta del diputado Jaime Naranjo, a continuación te dejamos toda la información.

¿En qué consiste la propuesta que busca retomar la entrega de IFE?

Como mencionabamos anteriormente, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo propone retomar la entrega del IFE pero que se encuentre focalizado "He sido partidario y se lo he hecho saber a las autoridades de Gobierno, de que no debiéramos descartar impulsar nuevamente el IFE. A lo mejor no hacer un IFE tan universal, como lo hubo el año anterior, pero sí uno mucho más focalizado y que pueda ir en ayuda de esas familias".

Posteriormente, el diputado Naranjo especificó acerca de las personas que podrían ser beneficiarias de la entrega de un nuevo bono IFE "Hay que entregarle un recurso importante de apoyo principalmente a los sectores productivos pequeños (…) También a sectores de clase media que necesitan enfrentar sus deudas hipotecarias, de salud; como también abordar la situación de mujeres que son jefas de hogar".

Bajo el mismo contexto, Naranjo destacó la importancia de que las ayudas sociales lleguen a tiempo a las personas que más lo necesitan "Creo que a este Gobierno del Presidente Boric no puede ocurrirle lo que le pasó al del Presidente Piñera, que llegó tarde y de manera insuficiente con las ayudas económicas, lo que hizo abrir la posibilidad de pensarse en los retiros de la AFP. Este Gobierno no puede caer en el mismo error"