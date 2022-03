En medio de los anuncios sobre el Plan de Reactivación Inclusivo que está preparando el Gobierno, surgió una iniciativa que busca reimpulsar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se dio por terminado en diciembre de 2021.

La propuesta surgió del diputado, Jaime Naranjo (PS), quien tiene la impresión de que las ayudas que anunciará estos días el Ejecutivo no serían tan "amplias como uno esperaría y ahí no descartaría plantearse el IFE como una posibilidad".



¿Quiénes serían beneficiados con el nuevo IFE?

El parlamentario socialista propone retomar la entrega del IFE, pero no de forma universal como se hizo en última instancia. "He sido partidario y se lo he hecho saber a las autoridades, de que no debiéramos descartar impulsar nuevamente el IFE. A lo mejor no hacer un IFE tan universal, como lo hubo el año anterior, pero sí uno mucho más focalizado y que pueda ir en ayuda de esas familias", explicó.

Naranjo especificó que "hay que entregarle un recurso importante de apoyo principalmente a los sectores productivos pequeños (…) También a sectores de clase media que necesitan enfrentar sus deudas hipotecarias, de salud; como también abordar la situación de mujeres que son jefas de hogar", agregó.

En esa misma línea, remarcó que impulsar el IFE, podría servir para frenar el avance del Quinto Retiro, proyecto que no es apoyado por el Gobierno.