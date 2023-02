Un lamentable incidente ocurrió en la jornada de este martes, luego que el piloto español Felipe Bru, brigadista que trabaja en el combate a los incendios forestales, acusara que un vecino del sector de los focos no dejó usar el agua de su piscina, lo cual retrasa las labores de los helicópteros.

“Estamos cogiendo agua en los lugares más cercanos”, comenzó relatando el hispano a Canal 13, acusando que hay dueños de piscinas, “que nos están haciendo señales y poniendo líneas para que no cojamos agua de ahí”.

“Me parece un acto incívico por su parte. La verdad es que no es momento para no tratar de sacar agua y luego Conaf, seguramente le va a devolver los litros de agua”, agregó el brigadista.

Bru detalló que, los habitantes de la vivienda en cuestión, “nos han sacado de ahí. Nos está haciendo señales, nos está intentando poner unas líneas para que no cojamos agua y, la verdad, es que es un detalle muy feo cuando hay gente que tiene su casa que ya ha perdido y gente que tiene su casa a punto de perderla”, relató.

“Ahora tenemos que irnos a la laguna de Yumbel estación y, por tanto, las rotaciones de los helicópteros están siendo de tres, cuatro minutos, cuando en el otro sitio estamos a 10 segundos de descarga de los lugares donde el personal y técnicos están diciendo que tenemos que hacer la descarga”.

¿Es obligación pasar el agua de la piscina en caso de incendios forestales?

Ante la emergencia, la prioridad es apagar el fuego, por lo cual, brigadistas y bomberos tratarán de buscar agua en los puntos más cercanos al lugar donde se encuentren los focos activos, incluyendo piscinas de viviendas. Sin embargo, no es obligación que los dueños de la morada cedan el agua de estas piscinas.

El caso vivido esta jornada no es nuevo, ya que en 2017 un vecino de Curacaví no dejó que se utilizara el agua de su piscina para combatir un incendio forestal, argumentando que los helicópteros dañaron parte de su vivienda.