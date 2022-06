Para el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, el anuncio "va en ciertos cambios que no se justificarían o son difíciles de entender en el contexto actual".

Solo críticas ha recibido la idea que personas puedan acudir a lugares cerrados mostrando un PCR negativo, sin la obligatoriedad del pase de movilidad. Para el Colegio Médico, dicha medida “es una señal equivocada”, mientras que el extitular del Minsal, Enrique Paris, la catalogó como “puro negocio”.

Gracias a la determinación, las personas no vacunadas o con esquema incompleto, podrán acudir a eventos masivos como conciertos, fiestas y otro tipo de eventos, sin la necesidad de contar con el pase de movilidad y mostrando un PCR negativo tomado con no más de 24 horas de antelación.

La medida no es vista con buenos ojos por parte del gremio médico y fue el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, quien la criticó tomando en cuenta el panorama actual del covid-19.

Para el profesional, la medida “es difícil de entender en un contexto como el actual”, donde se vive una nueva ola de contagios.

"Los cambios que plantearon (el Gobierno) desde la semana pasada al plan Paso a Paso, dentro de esto la posibilidad de no presentar el pase de movilidad y presentar esta alternativa de PCR, fueron cambios que no se discutieron, lamentablemente, en la mesa técnica", apuntó el secretario del Colmed, acusando, además, que "todavía no recibimos el acta pública de la Comisión Nacional de Respuesta Técnica donde se plantean estos cambios".

"La verdad es que este y otros cambios que se plantearon referente a flexibilizar el pase de movilidad en los menores de 18 años, antes era hasta los 12; va en ciertos cambios que no se justificarían o son difíciles de entender en el contexto actual en el cual la pandemia se está desarrollando", explicó el médico.

“Pese a que no hemos tenido una presión ciertamente alta en el sistema de salud por covid-19, sí lo estamos teniendo con otros virus respiratorios, sobre todo a nivel de hospitalizaciones pediátricas, en ese sentido todavía estamos en un escenario de incertidumbre”, complementó Bernucci.

"Es una señal equivocada y no va en los cambios que probablemente requerimos. Nosotros habíamos hablado siempre de endurecer el uso del pase de movilidad", cerró el secretario del Colmed.

“Esto es puro negocio”

El exministro de Salud, Enrique Paris, también criticó la medida anunciada por el Minsal. El extitular de la cartera sanitaria se refirió al anuncio como una “discriminación negativa gravísima” y acusó que la medida “es puro negocio”.

Para Paris, es discriminatorio, ya que, “si tú puedes pagar un examen para ir a una fiesta a un evento y demostrar que tienes una PCR negativa porque no te has vacunado, lo que me parece un error, obviamente es una discriminación negativa gravísima. Gravísima”.

“Esto es puro negocio porque, ¿quiénes se van a ver beneficiados? Los que venden PCR”, argumentó el exministro, agregando que “esta PCR no es una PCR que hace el ministerio o por Búsqueda Activa de Casos (BAC), tiene que ir a tomarse la PCR para poder ir a este evento, esta fiesta”.