No son días tranquilos para el Gobierno de Gabriel Boric. Anoche, en el programa Tolerancia Cero, el ministro Secretario General de la Presiencia, Giorgio Jackson, reconoció que la labor de la administración del presidente Boric se puede ver afectada si es que no se aprueba una Nueva Constitución.

El secretario de Estado reconoció que, si gana el Rechazo, “vamos a tener que trabajar desde el 5 de septiembre cómo hacemos viable la mayor cantidad de nuestro programa de gobierno” porque muchos de los postulados del programa de Gobierno se estrella con la rigidez de la actual Constitución creada y aprobada durante el mandato del dictador Augusto Pinochet.

Jackson reconoció que las encuestas que dan el triunfo al Rechazo exponen “tendencias que se mueven similares” a los estudios ordenados en La Moneda.

Sobre las razones por las que el Rechazo tendría ventaja, Jackson fue claro: “Hay una muy mala evaluación de lo que ha sido el proceso, de los convencionales y de los episodios que han ocurrido”. Y agregó que "ha tenido mucha repercusión mediática porque es un proceso transparente, esto no se escribió entre cuatro paredes, esto ha tenido una divulgación de las cosas que pueden ser aciertos, pero también de todos los traspiés que ha habido durante el proceso”.

El caso Irina Karamanos

El ministro Jackson también se refirió al caso Gabinete Irina Karamanos, que provocó un escándalo de proporciones durante la semana pasada. El secretario de Estadio aclaró que "nadie del comité político tuvo acceso a esa información hasta que se divulgó, se tematizó y se resolvió, al día siguiente, en un día (…) Esta es una resolución que cambiaba la denominación para efectos de la comunicación entre los ministerios, pero no fue una definición política, tal como lo dijo la vocera de Gobierno”.

El exdirigente estudiantil y exdiputado reconoció que “cuando nos enteramos de este error administrativo se corrigió literalmente al día siguiente”.

La labor de Izkia Siches

Al final, Jackson solo tuvo alabanzas para la ministra del Interior Izkia Siches. “La ministra del Interior tiene todo el empoderamiento que se puede dar tanto del Presidente como del Comité Político (...) su labor ha ido in crescendo en cuanto a empoderamiento”, celebró el secretario de Estado.