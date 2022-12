Ayer jueves 29 de diciembre comenzaron los pagos del Bono Recuperación, un beneficio de carácter económico dirigido a los jefes y jefas de hogar que se hayan inscrito en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) tras haber sido afectado o afectada por el mega incendio ocurrido en Viña del Mar la semana pasada.

¿Qué requisitos necesito cumplir?

Para recibir el beneficio es importante que te encuentres dentro de los siguientes grupos que se mencionarán a continuación:

Familias damnificadas por el incendio que fueron catastrales a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). El monto dependerá del nivel del daño de las viviendas y las características del hogar. No se medirá la calificación socioeconómica entregada por el Registro Social de Hogares. La familia deberá encontrarse en un asentamiento regular o reconocido por el Minvu. ¿Se postula?

No, no es necesario postular para recibir el aporte económico que entrega el beneficio estatal, no obstante se entregará de acuerdo a los datos recopilados a través de la Ficha Básica de Emergencia.

¿Cuál es el monto?

El beneficio entrega un monto máximo de $1.500.000 para las familias de aquellas viviendas destruidas o con daño mayor, según FIBE. En cuanto a daños menores, se entregará un aporte proporcional al nivel de daño que fluctuará entre los $1.125.000, $750.000 y $375.000 pesos.

En relación a lo anterior, el Bono de Recuperación se realizará a través de un pago por ventanilla o por depósito en la Cuenta RUT del jefe o jefa de hogar.

A pesar de la ayuda anterior mencionada, también se dispondrán de otros tipos de ayudas, estas son:

Servicios básicos

Reposición del 80% de luminarias públicas.

Equipos de socorro, brigadistas y personas que residen en la zona, cuentan con señal de telecomunicaciones permanente.

Trabajo en el cableado de electricidad y posteriormente, de telecomunicaciones.

Garantía de servicios de transporte público en la zona.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Plan de Reconstrucción: Catastro del total de viviendas afectadas mediante la ficha FIBE. Esto permite la creación del Plan de Reconstrucción para las personas afectadas.

Ministerio del Trabajo

Subsidio de Emergencia Laboral: Subsidio para establecimientos afectados y sus trabajadoras y trabajadores.

Programa de Empleo de Emergencia: Creación de 100 cupos de empleos de emergencia mediante la CONAF.

Reorientación de fondos Plan Verano Seguro: Entrega de herramientas de protección personal a brigadistas y voluntarios desplegados en la zona.

Apoyo a usuarios de Tía Rica: Repactación de deudas y rebaja de intereses.

Dirección del Trabajo emitió un ordinario que asegura a los afectados, el entendimiento de sus empleadores.

Oficinas móviles para entrega de cédulas de identidad, certificados y activación de Clave Única.

Procedimiento de IPS para facilitar cobro de beneficios en la región.

Ministerio de Salud

Operativo oftalmológico post incendio: Atención a personas afectadas en incendio con pérdidas de lentes, irritaciones y afecciones oculares.

Refuerzo atenciones de salud: Atención a un centenar de personas como resultado de la emergencia inmediata.

Ministerio de Educación

Entrega de servicio de alimentación en jardines infantiles abiertos y albergues.

Se dispuso un equipo de profesionales para abordar temáticas de salud mental en estudiantes.

Implementamos un programa especial de Escuelas Abiertas de Verano, para actividades recreativas para estudiantes afectados.

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género