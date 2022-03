A la hora de la foto del flamante gabinete de Gabriel Boric, varios repararon en los colores del vestuario de cuatro ministras: Izkia Siches (la primera mujer que es ministra del Interior en nuestro país), Camila Vallejo (Segegob), Marcela Ríos (Justicia) y Antonia Orellana (de la Mujer).

El morado, violeta y rosado marcaron las vestimentas, lo que tiene un motivo muiy potente, de acuerdo al periodista de la revista Ya de El Mercurio, Juan Luis Salinas (@JuanLuisSalinas en twitter). "Estos colores de la gama del violeta púrpura son tonalidades bien relacionadas con el feminismo", explicó.

"Camila Vallejo volvió a elegir un tono con un fuerte significado en el feminismo. Algunos lo ven ven morado, violeta o lila. Los tres han simbolizado esta lucha", dijo el autor de Linda Regia Estupenda, la historia de la moda y la mujer en Chile.

Y explicó, en sus redes sociales, la historia de esta relación. "A comienzos del siglo XX, las sufragistas inglesas tomaron como uno de sus colores al morado (además del blanco y el verde). El violeta era el color de la realeza, pero decían que la sangre real corría por las venas de cada luchadora por el derecho al voto, simbolizaba la libertad".



El incendio en Nueva York



Juan Luis Salinas agregó que "hay otras teorías más estéticas que explicar la elección del violeta o el lila en el feminismo. Dicen que sería resultado de la mezcla del azul (que se relaciona con lo masculino) y el rosado (con lo femenino). Esta mezcla simbolizaría la igualdad de género. Pero hay un hecho básico. El Incendio de la textil Triangle Shirtwaist de Nueva York donde murieron 140 trabajadoras y que impulsó las protestas feministas de marzo de 1911 en Estados Unidos. La mayoría eran mujeres inmigrantes. Confeccionaban camisas de hombre de color lila. La leyenda que se instaló después dice que el humo que salía del incendio, y que según testimonios de la época se podía ver en todo Nueva York era de color violeta".

Y apuntó que "también hay un componente LGTBI+ en la tonalidad violeta o lila. A comienzos siglo XX, el obsequio de flores moradas, en alusión a Safo, se convirtió en un gesto secreto entre las mujeres gay. La conexión entre las violetas y el lesbianismo condujo a un período de caída en picada de las ventas de flores en los Estados Unidos".

-¿Hubo algo más que le llamó la atención?

Sí, el que nadie esté de blanco. Eso me parece curioso porque el blanco también es un color súper feminista. Las primeras sufragistas siempre se vistieron de blanco. Y también me llamó la atención la nueva ministra de Bienes Nacionales (Javiera Toro)".

-¿Por qué?

Ella fue la más informal dentro de lo formal. Da como una idea de juventud y renovación, que igual no es tan nueva, es como muy 1990, con el pantalón, una polera y zapatos cómodos para trabajar, pero que en Chile no se estilaba nada porque en los gobiernos se preocupan demasiado de la formalidad. En ella no hay ningún simbolismo que tenga que ver con el feminismo, pero sí puedes interpretarlo como un símbolo de una nueva forma de acercarse a la gente, que no es el trajecito de dos piezas ni el "traje del poder", que le llamaban antes al traje de dos piezas y la hombrera grande. Lo de ella me parece bien interesante.

Tras la foto oficial en el Cerro Castillo, el nuevo gabinete se trasladó al Congreso Nacional donde asumió su función.

El Presidente Gabriel Boric dará su primer discurso al país a eso de las 19:00 horas, desde La Moneda.