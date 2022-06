El 4 de julio será la entrega de la propuesta de Nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric. Y la mesa de la Convención decidió invitar a los exmandatarios Eduardo Frei, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, aunque este último envió una carta anunciando que no asistirá.

Convención Constitucional invitará a los exPresidentes. "No hubo veto", dijo constituyente María Elisa Quinteros

La mesa de la Convención Constitucional se reunió este jueves y decidió que sí habrá invitación a los exPresidentes Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022) a la ceremonia donde se entregará la propuesta de Nueva Constitución al actual mandatario Gabriel Boric.

La ceremonia está prevista para el 4 de julio. Claro que ya hay una deserción pues, durante la jornada, el exmandatario Ricardo Lagos envió una carta anunciando que no asistirá al acto.

"Somos reflexivos, escuchamos a nuestros colegas y se extenderá la invitación", dijo la presidenta de la mesa María Elisa Quinteros. "Lamentamos haber puesto en tela de juicio a los expresidentes, pero no hubo veto ni intención negativa. Mi voto (en contra) es porque represento a un colectivo, que resolvió mantener la postura inicial que tiene que ver con el aforo y la invitación a autoridades en ejercicios", agregó la constituyente.

La opción favorable a la asistencia de estas autoridades obtuvo seis votos: el vicepresidente Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales) y los vicepresidentes adjuntos Tomás Laibe (Colectivo Socialista), Yarela Gómez (Frente Amplio), Bárbara Sepúlveda (P. Comunista), Luis Jiménez (Pueblo Aymara) y Hernán Larraín Matte (Evópoli). Mientras que en contra estuvieron, además de Quinteros, los vicepresidentes adjuntos Francisco Caamaño (Pueblo Constituyente) y Natividad Llanquileo (Pueblo mapuche).

Originalmente, la mesa había decidido dejar fuera a los exPresidentes debido a razones de "aforo", provocando varias críticas, incluyendo la de la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo.