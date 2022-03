Irina Sabine Alice Karamanos Adrian es la nueva Primera Dama del país y a solo cuatro días de haber asumido el cargo, ya dejó entrever cómo será su gestión en el cargo, indicando que “no soy primera ni dama”.

"En mi caso, yo me propuse cambiar un espacio. No me identifico mucho con el rol de Primera Dama, pero sí con cambiar ese espacio. Bueno, no soy ni primera ni dama. En ese sentido, pienso que hay que salir de ese término conservador y clasista"

¿Cuál es el rol de la Primera Dama?

Con la asunción del Presidente Gabriel Boric a La Moneda, la antropóloga Irina Karamanos asumió el cargo protocolar de Primera Dama y en dicho cargo estará al mando de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, un grupo de fundaciones culturales y sociales que dependen del presidente de turno.

La propia Karamanos ha reconocido públicamente que bajo su gestión buscaráque el cargo tenga un rol más social y se incluya la visibilización de juventudes transgénero, las infancias migrantes, la interculturalidad y los pueblos originarios.

Quien tiene el rol de director o directora, encabeza las 7 fundaciones de la Presidencia de la República:

Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI).

Fundación Integra.

Fundación de las Familias.

Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU).

Tiempos Nuevos (MIM).

Fundación Artesanías de Chile.

Fundación Chilenter.

¿Cuánto dinero gana la Primera Dama?

El rol de Primera Dama es un cargo institucionalizado, aunque no tiene el carácter de formal, por lo que, quien dirige la Dirección Sociocultural de la Presidencia no recibe remuneración, eso sí, el organismo sí cuenta con un presupuesto y oficina en La Moneda.