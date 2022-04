Una vecina de Cerro Navia increpó al Presidente Gabriel Boric en su visita a dicha comuna durante la tarde de este miércoles, mientras en el Congreso se discutían los proyectos que quinto retiro de diputados y del Gobierno.

Todo comenzó cuando el mandatario se acercó a saludar a un grupo de personas que lo esperaban a las afueras de Escuela Básica Federico Acevedo Salazar, donde encabezaría un acto oficial. Fue ahí cuando la mujer lo increpó duramente por su negativa ante el proyecto de quinto retiro emanado desde la Cámara.

“¡Presidente, soi’ entero amarillo!”, le gritó la vecina del sector. A lo cual Boric le replicó “socia, ¿querís conversar?”. La mujer le negó la opción, “no, no hablo con amarillos”, tras esto, el mandatario la instó a alejarse del sector, “entonces ándate de acá”.

La señora, en tono molesto y a gritos, se negó nuevamente. “¡Ah, y ¿por qué po’?, si estoy en mi comuna, estoy en mi comuna, vo’ no soi’ de aquí, aquí vo’ podí’ caminar no más, yo estoy en mi comuna. Si quiero me paro acá, al frente o en cualquier lado!”, le gritó.

Los otros escándalos de Boric

Esta es la primera vez que el Presidente Gabriel Boric es increpado como mandatario, sin embargo, ha debido pasar por situaciones similares que terminaron incluso con agresiones en su contra mientras aún ejercía como diputado.

La última de ellas, fue el año pasado, luego de las primarias presidenciales. En aquella oportunidad el diputado vencedor de las primarias visitó el recinto penal Santiago 1, donde recibió un puñetazo al tratar de conversar con imputados por causas relacionadas al estallido social.

“Que este episodio sirva para visibilizar la realidad inhumana que se vive en las cárceles de Chile. Yo estoy bien, pero los presos no”, declaró el ahora presidente en aquella ocasión.

Anteriormente y precisamente en medio del estallido social vivió una agresión más violenta, cuando lo “funaron” en el parque Forestal mientras conversaba con una mujer.

En dicho momento, un grupo de unas veinte personas lo increparon, le gritaron “¡Erís’ un vendido, vendiste al pueblo, traicionero!” y posteriormente le quitaron el gorro que llevaba puesto, le tiraron cerveza y le lanzaron escupitajos, mientras el parlamentario solo permaneció sentado, sin responder a la agresión.