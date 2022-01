El IFE Universal es uno de los beneficios más populares del último tiempo. Este aporte Surgió con el objetivo de apoyar a las familias más vulnerables durante la pandemia del coronavirus.

El monto del bono puede llegar hasta los 887 mil pesos, dependiendo de la cantidad de integrantes del grupo familiar y solo exige estar inscrito en el Registro Social de Hogares, siempre que los ingresos percibidos sean como máximo de 800 mil pesos por cada integrante del hogar.

Sin embargo, con el termino de 2021, también se fue el IFE Universal. Debido a esto, algunos parlamentarios presentaron propuestas para extender el beneficio. Conoce en qué quedaron las iniciativas.



¿Se extendió el IFE Universal?

No, pese a muchos intentos, el IFE Universal no se extendió. Según el Gobierno, el país no está en las condiciones de seguir costeando la entrega del beneficio. Por ello, pondrán énfasis en otros aportes focalizados, como la Pensión Garantizada Universal.

Si quieres saber a qué otros bonos puedes postular ahora que terminó el IFE Universal, haz clic AQUÍ.



¿Cuándo fue el último pago?

El último pago del IFE Universal se efectuó los primeros días de diciembre, correspondiente al bono de noviembre.

Si quieres consultar esa información, puedes hacerlo AQUÍ.