No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y este jueves se termina el plazo para postular al IFE Laboral, que va dirigido a trabajadores que formalizaron su relación laboral en los meses de agosto y septiembre.

El IFE Laboral entrega un aporte monetario correspondiente a un porcentaje de la remuneración de quien encontró empleo formal.

Para el caso de hombres entre los 24 y 55 años, el beneficio llega al 50% de la remuneración, con tope máximo de $200.000.

Mientras que para jóvenes de 18 a 24 años, mujeres, hombres mayores de 55, personas con discapacidad y asignatarios de pensión de invalidez; el monto asciende al 60% de la remuneración, con tope de $250.000.

¿Dónde se puede solicitar el IFE Laboral?

Como anteriormente se mencionaba, hasta hoy pueden postular quienes formalizaron su relación laboral entre los meses de agosto y septiembre y para postular se debe ingresar a subsidioalempleo.cl/IFELaboral, y acceder con la clave única.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el IFE Laboral?

Tener un nuevo contrato de trabajo (entre agosto y septiembre). Para esto, SENCE revisará que no se registren cotizaciones en los 3 meses previos por el mismo empleador por el que postula a este beneficio.

Tener una remuneración mensual bruta menor o igual a 3 Ingresos Mínimos Mensuales ($1.011.000).

Haber estado cesante durante todo el mes anterior al inicio del nuevo contrato de trabajo. Para esto, SENCE revisará que no registre cotizaciones de pensión y salud por cualquier empleador el mes anterior al inicio de su nuevo contrato.