IFE Ampliado Mayo | Revisa cómo postular al Ingreso Familiar de Emergencia: Último día

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y este martes se cumple el plazo para solicitar el IFE Ampliado de mayo, así que si aún no postulas, te quedan solo horas para realizar la gestión.

Para pedir el quinto pago del 2021 del Ingreso Familiar de Emergencia, hay que ingresar al sitio oficial del beneficio en ingresodeemergencia.cl. La distribución de los montos comenzará a partir del 31 de mayo.

¿Cómo postular al IFE Mayo?

Como anteriormente se mencionó, hay que acceder a la página oficial del IFE y en el apartado “Solicita tu Beneficio” se debe digitar el RUT, fecha de nacimiento y número de documento de la cédula de identidad.

Aunque también se puede postular por medio de la Clave Única, para quienes la posean.

El monto del IFE para el mes de mayo es de $100.000 por integrante del grupo familiar, sin importar la fase del Plan Paso a Paso en que se encuentre la comuna de residencia. Los pagos decrecen desde el quinto integrante y cubre hasta a 10 personas.

¿Cuáles son los requisitos para postular al IFE?

Para solicitarlo, se debe estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 80% de la población más vulnerable, según dicho instrumento.

Eso sí, en los hogares con beneficiarios del sexto IFE 2020 o IFE Abril 2021 e integrantes causantes del SUF o usuarios de SSyOO, no deben postular, ya que tendrán pago automático.