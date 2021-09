Aries (marzo 21 - abril 20)

Ten fuerza a impulsividad para expresar tus ideas, sobre todo de las intelectuales, porque todo lo que digas será muy tomado en cuenta y a todos les parecerá perfecto. Es un gran momento para abrir tu mente.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

No sentirás aburrimiento. Te pedirán colaborar o poner tu atención en varias partes y deberás atender esas peticiones. Tendrás bastante trabajo, pero te gustará hacerlo, porque tendrás éxito.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

No renuncies a ese deseo que tienes hace tiempo. Es positivo si sabes qué pasos debes dar y cuál camino tomar. No será fácil, pero tienes las capacidades. Vive esa aventura con inteligencia y sin precipitaciones.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Te gustaría saltarte las reglas para llegar más rápido a donde deseas, pero ten cuenta que los demás podrían verse perjudicados por eso. Piensa bien tus actos antes de arrastrar otros. No te vendría mal reflexionar.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Te cuestionarás el sentido de ciertas cosas que no entiendes bien, sobre la actitud de un amigo o de tu pareja. Pero llegó el momento de reflexionar sobre tus propias actitudes. Todo tiene explicación, aunque ahora mismo no lo sientas así.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Tendrás una conversación que aclara muchas cosas del trabajo y tus expectativas crecerán bastante. Poco a poco irá aumentando más y más tu interés. Aprovecha el impulso.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

No todos tienen las mismas oportunidades ni virtudes, pero eso no quiere decir que no puedas encontrar la tuya. La tienes cerca, solo debes observar bien. No te dejes llevar por la pereza. Necesitas fuerza de voluntad y poner interés.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Domina esa rebeldía que hay en tu interior cuando las cosas no salen como esperabas. Para ello necesitarás mucha fuerza de voluntad. Asume que las cosas no siempre resultan a tu gusto y controla ciertas salidas de tono.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Enfrentarás una adversidad de improviso. No dejes que los nervios se apoderen de ti. Escucha a tu alrededor y busca las soluciones. No te ofusques y escucha las explicaciones.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Quizás no estés de acuerdo con tu pareja hoy por un asunto relacionado con el hogar o un plan que no está resultando. No te desgastes tanto, intenta ceder y negociar. Esto hará del día mucho más agradable.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Todo toma su tiempo y por eso no te sientas mal si todavía estás en proceso de sanación de una situación complicada. Te conviene dar un paseo, airearte y distraerte lo más posible. No te quedes repensando una y otra vez lo que te genera dolor.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Retirarse a tiempo a veces también es una buena victoria. Tenlo en cuenta en una discusión que se avecina o en un conflicto en el que no te interesa seguir escuchando más palabras vacías. Sé más inteligente y con el tiempo te alegrarás de haber evitado un conflicto.