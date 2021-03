Horóscopo de hoy jueves 11 de marzo de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21-abril 20)

Todos esos hábitos positivos que has adquirido no los debes perder. Quizá sea necesario que te fuerces a ello y que salgas de tu zona de confort para estar mucho mejor físicamente. Debes hacerlo sin dudarlo y con la intención de metas más altas.



Tauro (abril 21-mayo 20)

No debes permitir que nadie te presione por no hacer lo que le apetece a esa persona y no a ti. Quizá es que no es la persona ideal para estar a tu lado y eso es algo que debes de plantearte sin dudar. No es nada malo, simplemente averiguar la verdad.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Buscas cierto poder y hoy tendrás la oportunidad de acercarte de alguna manera a él porque alguien te puede dar una ocasión bastante buena de conocer a alguien influyente. No la dejes escapar y procura dar la mejor imagen de ti, sobre todo en conocimientos.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Descubres con mucho entusiasmo que alguien se interesa por ti y que quizá puede haber algo más que una amistad. Es un comienzo interesante y te sentirás con un plus de energía. Tu ego se renueva y te apetece mejorar tu imagen. Hazlo sin gastar demasiado.



Leo (julio 23-agosto 22)

Quizá te viniera bien cambiar de aires un tiempo. Si no puedes ir muy lejos, sí por lo menos un cambio de casa o de compañeros, ya que hay algunas relaciones que se están deteriorando y eso no es bueno. Plantéate que hay muchas opciones todavía.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Cuidado con algún acceso de soberbia, si tienes un poco de estrés, que puede dañar tu imagen seriamente. Debes regresar a la serenidad y a la tolerancia rápidamente. Si pasas un rato en soledad, lo conseguirás con bastante facilidad. Sabrás calmarte.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Puede que hoy te de bastante pereza seguirle la corriente a una amiga o a un amigo que realmente ya no tiene mucho que aportarte y te sientes lejos de él o de ella. Si es así, no debes culparte. Actúa honestamente y si no se lo dices, haz que lo entienda.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hacer ejercicio y relajar tus músculos te vendrá muy bien de cara al futuro más cercano y más si tienes cerca una prueba de cualquier tipo. Eso te ayudará a despejar mucho tu mente. Hazlo ya y no lo vayas dejando para después.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Apuestas por una idea que está muy bien y que puede servir a muchos, pero que debes de aprender a venderla mejor. Alguien te puede enseñar un conocimiento muy valioso y quizá la tecnología resulte ser la clave.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Vas a saber disfrutar de algún placer casero y no te va a importar nada hoy todo lo que venga de fuera de tu círculo más íntimo. No te aburrirás en ningún momento y estarás con un buen tono que dará envidia a alguien que no lo acaba de entender.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Es posible que sientas cierto desaliento porque la gente no entiende bien adonde quieres llegar. Ten en cuenta que a veces te adelantas a los que tienes alrededor y tus ideas son demasiado avanzadas o innovadores y que no es fácil explicarlas.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Descubres algo que no sabías de una persona a la que aprecias y eso te hace apreciarla más. Todos tenemos secretos, pero este te va a descubrir hasta que punto alguien es generoso y solidario. Tu impresión será muy especial.