Horóscopo de hoy domingo 14 de marzo de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy consigues estar en buen tono con personas de tu entorno que no te caen especialmente bien, pero con las que tienes que convivir. Ese trabajo de intentar que las relaciones fluyan y sean más agradables es algo que te sentará muy bien emocionalmente.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Si has hecho algo por un amigo o una amiga, o un familiar, sientes que te mereces una recompensa. La vas a tener y puede que sea en forma de una comunicación escrita, un wasap o una llamada telefónica, que os traerá buenos recuerdos y sonrisas.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Verás con placer algo que te conmueve o que te gusta mucho y eso te hará pasar un día muy agradable o entretenido. No olvides que hay personas de edad cerca que necesitan mucho que estés pendiente, aunque eso suponga dejar de hacer otras cosas.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Si tu actitud es positiva y no te empeñas en verlo todo negro hoy, lo que te rodea sufrirá una transformación que no te esperas. A veces las cosas son como nos empeñamos en verlas y la realidad es distinta. Deja la negatividad de lado cuanto antes.



Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy será uno de esos días en que sabrás aportar muy buenos consejos a la gente que te rodea, que te lo agradecerá de corazón, en especial si tienes hijos. Consigues que te escuchen y que valoren tus palabras incluso si no están de acuerdo con ellas.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Probablemente te estás dejando llevar por un poco de pereza a la hora e arreglarte y de que tu imagen brille y eso no es nada que te convenga hacer. Hoy toca renovarla de alguna manera y de mimar tu cuerpo para verte y sentirte mejor.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Aunque el deporte no sea algo esencial para ti, deberías plantearte la conveniencia de empezar alguna pequeña rutina de ejercicios o al menos algún deporte suave. Hoy alguien te da una recomendación muy interesante para ello. Piénsalo.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No dejes que explote tu lado agresivo, ya que con él no vas a solucionar tus problemas y esa tensión desatada a tu alrededor no mejorará la convivencia. Si hay algún asunto con tu pareja, piensa que enfadarse y levantar la voz no arreglará nada.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Todo lo que tenga que ver con la familia, incluidas propiedades de cualquier clase, te va a preocupar y quizá tengas que hacer un viaje para solventar un tema legal. No debes de agobiarte, porque todo eso te ayudará a reflexionar sobre tu vida.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No vas a encontrar complicidad con un compañero de trabajo por mucho que la busques. Si le planteas ir juntos en un tema reivindicativo, te demostrará que va a lo suyo, así que es mejor que no pierdas el tiempo ni te enfades. Actúa en solitario.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Hoy ya vestido con más claridad porque encuentras a una persona cercana que te puede echar una mano en ese problema. Pórtate lo mejor posible con ella demostrando todo el agradecimiento que puedas. Es importante para tu futuro.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

No es día para discutir con la familia, así que si hacen o dicen algo que te afecta mucho emocionalmente, deja pasar el primer momento, mantén la calma y plantéate buscar el momento adecuado para decirles lo que creas conveniente.