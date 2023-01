El verano continúa en Chile y las vacaciones para los estudiantes también, pero los centros comerciales ya tienen disponibles los uniformes escolares para este año, es por eso que te contamos cuándo comienan las clases según el calendario publicado por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Conoce cuándo comienzan las clases este año escolar 2023

En el calendario escolar publicado por el Mineduc, se informa que el incio del año escolar es el 1 de marzo, pero esto puede variar de acuerdo a cada establecimiento, por lo tanto es recomendable consultar directamente.

Recordemos que el calendario de la cartera de educación, se aprobó durante los últimos meses del 2022, en donde se fijan las fechas claves para todos los establecimientos por región a nivel país.

Revisa aquí la fecha de regreso a clases en tu región, con las fechas establecidas por el Ministerio de Educación:

¿De qué se trata el Bono Útiles Escolares 2023?

Es un beneficio estatal que consta de un programa que entrega la Junaeb, para acceder a este aporte que no es monetario, no existe un sistema de postulación, ya que se entrega a estudiantes de establecimientos públicos y particular subvencionados adheridos a gratuidad.

Pueden recibirlo los siguientes grupos de estudiantes, en este orden:

– Estudiantes de establecimientos públicos de los niveles básica, media y adultos.

– Estudiantes de prebásica de establecimientos públicos que presentan un Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM) alto y muy alto.

– Estudiantes de colegios particular subvencionados que se encuentren en el 40% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).

– Estudiantes de colegios particular subvencionados que se encuentren sobre el 40% del RSH, pero que sean parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades (SSOO) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

– Y, finalmente, a estudiantes que no están bajo el 40% de vulnerabilidad ni pertenecen al Subsistema SSOO, de acuerdo con el orden de prelación basado en el ID Correlativo elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que permite identificar subgrupos dentro de cada uno de los tramos del RSH.

– Adicionalmente, se entregan sets grupales de artes y manualidades (para 4 alumnos) a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE).