La semana pasada estuvo ampliamente marcada por la promulgación de diversos proyectos de ley en materia de seguridad tras el asesinato al suboficial de Carabineros Daniel Palma. Ante el hecho, diversos personeros políticos pidieron implementar un Estado de Excepción en distintas zonas de la Región Metropolitana.

Uno de ellos es el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (IND–Frente Amplio), quien solicitó presencia militar en su comuna, con un Estado de Excepción y toque de queda.

En entrevista con La Tercera, Muñoz señaló que la migración descontrolada en su comuna provocó “que las personas vivan en esos sectores generando problemas de convivencia que tienen a nuestra comuna con una sensación de falta de Estado y de total abandono”.

“Tiene que haber estado de excepción. En Estación Central ya existe un estado de excepción de facto. Nuestros vecinos y vecinas de varios sectores, el casco histórico, los terminales, las poblaciones tienen que entrar a sus casas muy temprano y luego no salen (…) las personas tienen miedo y por eso se guardan temprano, para que no los asalten y no sufran daños ", explicó.

Por ello, el jefe comunal pidió un Estado de Excepción “junto con presencia militar" en la comuna. "El toque de queda lo están solicitando los mismos vecinos. Ellos quieren sentirse seguros y no estar escondiéndose muy temprano para evitar ser asaltados”, agregó.

Estado de excepción y toque de queda

Pero, en el caso de implementarse un Estado de excepción en la Región Metropolitana, ¿implica un toque de queda?

El Artículo 43 de la Constitución, que regula la aplicación de los Estado de excepción, señala: “Por la declaración del estado de emergencia, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión”. Lo cual quiere decir que, si bien bajo dicho Estado se puede establecer un toque de queda, no implica el decreto inmediato de la medida; sino que el toque de queda debe ser declarado por el Presidente de la República.