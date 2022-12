Entérate aquí por qué no habrá show de año nuevo en la Torre Entel.

Este fin de semana es la Navidad y el próximo fin de semana se termina el año para darle la bienvenida al 2023, durante las celebraciones de año nuevo es muy tradicional la cena, las fiestas pero sobre todo los fuegos artificiales que durante la pandemia de Covid-19 se dejaron de realizar. Revisa a continuación si se hará el show de fuegos artificiales en la Torre Entel.

¿Habrá show de año nuevo y fuegos artificiales en la Torre Entel?

Este año nuevamente la Torre Entel no participará de la celebración de Año Nuevo, ya que la marca informó que el tradicional evento no se realizará por tercer año consecutivo. La última vez que se realizó el espectáculo pirotécnico fue para la llegada del 2019, y debido al estallido social y los dos últimos años de pandemia Entel no realizó el principal show de Santiago.

En esta oportunidad la empresa de telecomunicaciones pensaba retomar la tradicional celebración santiaguina pero no contaban con fuegos artificiales como parte de la nueva propuesta, debido a que el proveedor no contaba hoy con los permisos necesarios según la normativa vigente.

¿Habrá fuegos artificiales en Viña y Valparaíso?

Según la Dirección General de Movilización Nacional del Ministerio de Defensa, los fuegos artificiales que serían utilizados para este año estarían vencidos, las autoridades detallan que las empresas Pirotecnia Spa y Piromax Fx Spa a cargos de los show de Valparaíso y Viña del Mar excedieron el plazo de dos años para su utilización.

La ley establece ciertos requisitos y especificaciones para que se lleven a cabo los show de fuegos artificiales, los cuáles deben cumplir con la licencia del manipulador de artificios pirotécnicos y deberán tener una vigencia de dos años contados desde la fecha en que fue otorgada y será válida para todo el territorio nacional.