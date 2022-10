Por 27 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, el Senado ratificó la adhesión de Chile el tratado internacional TPP11 (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, por su sigla en inglés), en medio de fuertes críticas a aspectos como una presunta pérdida de soberanía ante los mecanismos de resolución de controversias del acuerdo.

Precisamente por ello desde La Moneda señalaron que el Gobierno esperará el resultado de las negociaciones de las ‘sides letters’ antes de firmar la ratificación del tratado.

Respecto a ello, la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, señaló que, pese a las críticas por la decisión del Ejecutivo, esperar las negociaciones bilaterales es una práctica común dentro de los acuerdos internacionales y puntualizó que esperan cerrar dicho proceso en un periodo de meses y no de años, como ha sucedido con la adhesión a otros mecanismos internacionales.

“El Presidente tomó la decisión de esperar el avance de las ‘sides letters’ antes de ratificar el acuerdo. No nos queremos demorar años. El Subsecretario de Relaciones Económicas ha estado trabajando de manera muy fuerte con cada uno de los países para ver si podemos obtener los ‘side letters’. Se ha criticado mucho la decisión de esperar el avance en de esto antes de la ratificación, pero es una práctica bastante común, no es una excepción ni un caso único y lo que queremos es poder avanzar en los ‘sides letters’ antes (de la ratificación) y el Presidente nos ha pedido hacerlo con la mayor prioridad posible”, puntualizó la Canciller.

En cuanto a la definición de plazos, la ministra sostuvo que “no me puedo comprometer en plazos porque cada una de las ‘sides letters’ son relaciones bilaterales, pero espero que estemos hablando de meses, no de años”.

Dentro de la misma línea, la ministra habló sobre la posición del Gobierno en torno al acuerdo y los cuestionados mecanismos de resolución de controversias, indicando que se trata de un debate a nivel mundial y no solo responde a la posición de Chile.

“Las críticas que se han hecho a los mecanismos de resolución de controversia, no es algo del Presidente Boric o del Subsecretario de Relaciones Económicas, es un debate internacional que se está dando con mucha fuerza”, señaló.

En cuanto a las implicancias que tiene el no ratificar de inmediato el tratado, Urrejola señaló que el impacto en beneficios arancelarios no es tan grande y “tampoco es que va a haber una grave crisis económica porque no ratifiquemos el acuerdo y sí nos parece importante avanzar en este debate que no es solo de Chile, sino que, a nivel mundial”.

Lo que sí, la Canciller dejó claro que el Gobierno implementará el acuerdo y no lo ‘esconderá debajo de la mesa’. “No es que vamos a meterlo en un cajón. Propusimos una hoja de ruta que estamos trabajando y esa hoja de ruta es en base a un protocolo, donde se establece un conjunto de acciones para ir implementando el tratado. También queremos revisar una moción parlamentaria respecto” al tratado.